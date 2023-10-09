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GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'in performansı Kolombiya'da da gündem oldu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın son olarak ligde Antalyaspor'u yendiği maçta gol kaydeden Davinson Sanchez, ülkesi Kolombiya'da da gündem oldu. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 10:07
GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'in performansı Kolombiya'da da gündem oldu!

Galatasaray'ın bu sezon ses getiren transferlerinden biri olan Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı takıma çabuk adapte oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'in performansı Kolombiya'da da gündem oldu!

Ortaya koyduğu performansla futbol otoritelerinin ve Galatasaray taraftarlarının büyük beğenisini kazanan Sanchez, saha içindeki mücadelesi kadar skora olan katkısıyla da dikkatleri üstüne çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'in performansı Kolombiya'da da gündem oldu!

Kolombiya basını, 27 yaşındaki savunma oyuncusunun Cimbom'daki performansını mercek altına aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'in performansı Kolombiya'da da gündem oldu!

Söz konusu haberde, şu ifadelere yer verildi:

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'in performansı Kolombiya'da da gündem oldu!

Davinson Sanchez için rüya gibi bir hafta geride kaldı. Manchester United ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında 2 asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'in performansı Kolombiya'da da gündem oldu!

Takımına hayat verdi. Antalyaspor maçında ise 1 gole imza attı. Galatasaray'da 3 gole katkıda bulunan Sanchez, Türkiye'de taraftarların büyük beğenisini kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'in performansı Kolombiya'da da gündem oldu!

Davinson Sanchez, teknik direktör Okan Buruk'un da savunmadaki gözdesi durumunda.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'in performansı Kolombiya'da da gündem oldu!

Bonservisine 9.5 milyon euro ödeneceği açıklanan ve 4+1 yıllık imza atan Sanchez, Galatasaray'da yıllık 3.2 milyon euro kazanıyor.

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