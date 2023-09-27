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Penaltı şovu yarım kaldı

Galatasaray’ın çok iyi anlaşan ikilisi Kerem ve İcardi sıra dışı bir penaltı attılar. Paslaşarak kullandıkları penaltıda Kerem verdi, İcardi boş kale yerine auta attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Penaltı şovu yarım kaldı

Aslan ilk devrede Mauro İcardi'nin düşürülmesiyle bir penaltı kazandı. Sarıkırmızılılarda bu gibi durumlarda topun başına hep Mauro İcardi geçerdi. Ancak Arjantinli yıldız topu Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Herkes Kerem'in morali bozuk olduğu için İcardi'nin penaltıyı ona bıraktığını düşündü. Ancak ikilinin farklı bir düşüncesi vardı. Daha önce Lionel Messi- Luis Suarez, Neymar-Mauro İcardi örneklerindeki gibi paslaşarak penaltı atmayı düşündüler. Plan aslında doğru da işledi. Kerem Aktürkloğlu topun başına gelip meşin yuvarlağı sola doğru hafifçe dürttü. İstanbulspor kalecisi David Jensen o sırada köşesini seçip atlamıştı. Ceza sahası dışından gelen Mauro İcardi'nin önünde bomboş bir kale vardı. Ancak Tangocu her zaman yaptığını bu defa başaramadı. Meşin yuvarlağı auta gönderdi. Dünya bu penaltıyı konuştu.

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