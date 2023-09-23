Gruptan çıkar

Albayrak, "'Galatasaray ilk devreyi 3-0 önde kapatabilirdi ama birdenbire 2-0 mağlup duruma düştük. Ama Galatasaray taraftarı futbolcusunu ıslıklamaz. Bakın 2-0'dan sonra maçı çevirdiler. Manchester United'a karşı puan alacağız. Galatasaray'ın bu gruptan çıkacak" dedi.

NE İSTİYORLAR!

Teknik direktör Okan Buruk'a sahip çıkılmasını da isteyen Abdurrahim Albayrak, "Geç de olsa Kopehang maçındaki tercihleri doğru oldu. Maçı çevirdik. Okan Buruk'a herkes sahip çıkmalı. Okan hoca bizi geçen sezon şampiyon yaptı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne soktu. Daha ne istiyoruz. Kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu.