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Gruptan çıkar

Eski yöneticilerden Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde güveninin tam olduğunu söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Gruptan çıkar

Albayrak, "'Galatasaray ilk devreyi 3-0 önde kapatabilirdi ama birdenbire 2-0 mağlup duruma düştük. Ama Galatasaray taraftarı futbolcusunu ıslıklamaz. Bakın 2-0'dan sonra maçı çevirdiler. Manchester United'a karşı puan alacağız. Galatasaray'ın bu gruptan çıkacak" dedi.

NE İSTİYORLAR!

Teknik direktör Okan Buruk'a sahip çıkılmasını da isteyen Abdurrahim Albayrak, "Geç de olsa Kopehang maçındaki tercihleri doğru oldu. Maçı çevirdik. Okan Buruk'a herkes sahip çıkmalı. Okan hoca bizi geçen sezon şampiyon yaptı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne soktu. Daha ne istiyoruz. Kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu.

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