Mauro Icardi durdulamıyor! Galatasaray tarihine geçti

Geçen sezon Cimbom'un 23. şampiyonluğa ulaşmasında başroldeki isimlerden biri Mauro Icardi olmuştu.
Geçen sezon Cimbom'un 23. şampiyonluğa ulaşmasında başroldeki isimlerden biri Mauro Icardi olmuştu.
Yıldız isim bu sezona da harika bir başlangıç yaptı.
Icardi, Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi haline geldi.
Takvim'in derlediği habere göre yıldız golcü Galatasaray tarihinin en yüksek gol ortalamasına sahip oyuncusu olmayı başardı.
31 KEZ AĞLARI HAVALANDIRDI
Icardi geçen sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda oynadığı 26 maçta 23 gol atıp 8 de asist üretti.
Tangocu, bu sezon ise 8 maçta 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.
30 yaşındaki yıldız, toplamda görev aldığı 34 maçta 31 gol attı ve 0.91 ortalamaya ulaştı.
9 da asiste erişen Icardi, Cimbom'un tarihinde iz bırakan isimlerden biri olan ve 0.90 ortalaması bulunan Tanju Çolak'ı da geride bırakmış oldu.
SON GOLÜ GÜNDEM OLDU
Galatasaray'ın Süper Lig'de son oynadığı ve 4-2 kazandığı Samsunspor maçında Hakim Ziyech'in şutuna kafa atan Mauro Icardi'nin golü hem sosyal medya hem de Avrupa basınında ses getirdi.
İngiliz basını, "4. gol Ziyech'e asist, Icardi'ye gol olarak yazıldı.
Bu gol, birçok kişi tarafından Puskas ödülüne layık gösterildi" ifadelerine yer verdi.
Icardi, PSG'den bonservisi 10 milyon Euro karşılığında aldın.
Arjantinli oyuncu Cimbom'da yıllık 6 milyon Euro gelir elde ediyor.
Icardi'nin bonservis değeri 19 milyon euro.
Tecrübeli ismin sözleşmesi 2026'da sona erecek.