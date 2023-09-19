Haberler Galatasaray Mauro Icardi durdulamıyor! Galatasaray tarihine geçti

Mauro Icardi durdulamıyor! Galatasaray tarihine geçti

Süper Lig devlerinden Galatasaray son olarak Samsunspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederken Mauro Icardi'nin bu mücadelede kaydettiği gol büyük yankı uyandırmıştı. Yıldız isim bu maçın ardından ise Cimbom'un tarihine adını yazdırmayı başardı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 15:54
Mauro Icardi durdulamıyor! Galatasaray tarihine geçti

Geçen sezon Cimbom'un 23. şampiyonluğa ulaşmasında başroldeki isimlerden biri Mauro Icardi olmuştu.

Mauro Icardi durdulamıyor! Galatasaray tarihine geçti

Yıldız isim bu sezona da harika bir başlangıç yaptı.

Mauro Icardi durdulamıyor! Galatasaray tarihine geçti

Icardi, Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi haline geldi.

Mauro Icardi durdulamıyor! Galatasaray tarihine geçti

Takvim'in derlediği habere göre yıldız golcü Galatasaray tarihinin en yüksek gol ortalamasına sahip oyuncusu olmayı başardı.

Mauro Icardi durdulamıyor! Galatasaray tarihine geçti

31 KEZ AĞLARI HAVALANDIRDI

Icardi geçen sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda oynadığı 26 maçta 23 gol atıp 8 de asist üretti.

Mauro Icardi durdulamıyor! Galatasaray tarihine geçti

Tangocu, bu sezon ise 8 maçta 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Mauro Icardi durdulamıyor! Galatasaray tarihine geçti

30 yaşındaki yıldız, toplamda görev aldığı 34 maçta 31 gol attı ve 0.91 ortalamaya ulaştı.

Mauro Icardi durdulamıyor! Galatasaray tarihine geçti

9 da asiste erişen Icardi, Cimbom'un tarihinde iz bırakan isimlerden biri olan ve 0.90 ortalaması bulunan Tanju Çolak'ı da geride bırakmış oldu.

Mauro Icardi durdulamıyor! Galatasaray tarihine geçti

SON GOLÜ GÜNDEM OLDU

Galatasaray'ın Süper Lig'de son oynadığı ve 4-2 kazandığı Samsunspor maçında Hakim Ziyech'in şutuna kafa atan Mauro Icardi'nin golü hem sosyal medya hem de Avrupa basınında ses getirdi.

Mauro Icardi durdulamıyor! Galatasaray tarihine geçti

İngiliz basını, "4. gol Ziyech'e asist, Icardi'ye gol olarak yazıldı.

Mauro Icardi durdulamıyor! Galatasaray tarihine geçti

Bu gol, birçok kişi tarafından Puskas ödülüne layık gösterildi" ifadelerine yer verdi.

Mauro Icardi durdulamıyor! Galatasaray tarihine geçti

Icardi, PSG'den bonservisi 10 milyon Euro karşılığında aldın.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'ın Devler Ligi heyecanı başlıyor!
Buruk'un Devler Ligi planı ortaya çıktı!
Yüksek Seçim Kurulu sözleşmeli bilişim uzmanı alacak!
KYK YURT YEDEK SONUÇLARI SORGULAMA - KYK yurt ücreti ve GSB yurt açılış tarihi
TV 8,5 CANLI İZLE
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çalhanoğlu'dan endişelendiren haber! Çalhanoğlu'dan endişelendiren haber! 16:38
Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu! 1+1 yıllık imza Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu! 1+1 yıllık imza 16:32
Avrupa elemelerindeki rakipler belli oldu! Avrupa elemelerindeki rakipler belli oldu! 16:04
Icardı durdurulamıyor! G.Saray tarihine geçti Icardı durdurulamıyor! G.Saray tarihine geçti 15:54
Santarelli Peru galibiyetini değerlendirdi Santarelli Peru galibiyetini değerlendirdi 15:23
Lille - Olimpija Ljubljana maçı saat kaçta? Lille - Olimpija Ljubljana maçı saat kaçta? 15:23
Daha Eski
Real Sociedad - Inter maçı saat kaçta? Real Sociedad - Inter maçı saat kaçta? 15:19
Benfica - Red Bull Salzburg maçı saat kaçta? Benfica - Red Bull Salzburg maçı saat kaçta? 15:15
F.Bahçe'de Cengiz çıkmazı F.Bahçe'de Cengiz çıkmazı 15:13
Abdullah Avcı'dan dikkat çeken istatistik! Abdullah Avcı'dan dikkat çeken istatistik! 15:04
Arda Güler'den sevindiren haber! Arda Güler'den sevindiren haber! 14:55
Benzema'dan şaşırtan Arabistan açıklaması! Benzema'dan şaşırtan Arabistan açıklaması! 14:46