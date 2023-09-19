Haberler Galatasaray Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Kopenhag maçı 11'i

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Kopenhag maçı 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırlayacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 20:11 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 20:26
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Kopenhag maçı 11'i

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen ülke sıralamasından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turunda başlayan sarı-kırmızılı ekip, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Kopenhag maçı 11'i

A Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopengah takımlarıyla mücadele edecek Galatasaray, "Devler Ligi"ndeki ilk maçına yarın çıkacak. "Cimbom" ilk hafta maçında taraftarı önünde Kopenhag'ı ağırlayacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Kopenhag maçı 11'i

Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Kopenhag maçı 11'i

Danimarka Süper Ligi'nde geçen sezon ipi önde göğüsleyen Kopenhag da Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan girdi. Sırasıyla İzlanda'nın Breidablik, Çekya'nın Sparta Prag ve Polonya'nın Rakow takımlarını eleyen başkent temsilcisi, gruplara kaldı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Kopenhag maçı 11'i

GALATASARAY TAM KADRO

Sarı-kırmızılı ekipte kritik müsabaka öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Karşılaşmaya tam kadro hazırlanan Galatasaray'da uzun süren bireysel programdan çıkan yeni transfer Wilfried Zaha'nın maç kadrosunda olması bekleniyor. Galatasaray'da ayrıca UEFA kadrosuna yazılmayan Halil Dervişoğlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Kopenhag maçı 11'i

SON 16 RESMİ MAÇINDA KAYBETMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 16 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Kopenhag maçı 11'i

Cimbom bu sezon da 4'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Kopenhag maçı 11'i

Kopenhag ise 8. haftası geride kalan Danimarka Süper Ligi'nde 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Danimarka temsilcisi, Şampiyonlar Ligi elemesinde de 4 galibiyet, 2 yenilgi gördü.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Kopenhag maçı 11'i

ICARDI EN ÖNEMLİ GOL AYAĞI

Galatasaray'da sezona iyi başlayan Mauro Icardi, Kopenhag maçında da en önemli gol ayağı olacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Kopenhag maçı 11'i

Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezonki şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolculardan olan Arjantinli yıldız, bu sezona da etkileyici bir giriş yaptı. 30 yaşındaki santrfor, bu sezon çıktığı 8 resmi maçta 8 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Kopenhag maçı 11'i

Süper Lig'de son 3 müsabakada 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki son 3 karşılaşmada ise 3 gol atan Icardi, son 6 resmi müsabakanın tamamında takımı adına skoru değiştirdi.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Kopenhag maçı 11'i

NELSSON ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, eski takımına karşı mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takıma 2021'de Kopenhag'dan transfer olan 24 yaşındaki savunma oyuncusu, 2 sezon top koşturduğu eski takımına karşı sahaya galibiyet arayacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Kopenhag maçı 11'i

Kopenhag'ın kadrosunda ise eski Trabzonsporlu santrfor Andreas Cornelius yer alıyor. Sakatlığı bulunan tecrübeli futbolcunun atmosferini iyi bildiği RAMS Park'ta ter döküp dökmeyeceği maç saatinde belli olacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Kopenhag maçı 11'i

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kopenhag maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Kopenhag maçı 11'i

İşte sarı-kırmızılıların Kopenhag maçı muhtemel 11'i...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Kopenhag maçı 11'i

MUSLERA

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Kopenhag maçı 11'i

BOEY

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Kopenhag maçı 11'i

ABDÜLKERİM

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Kopenhag maçı 11'i

NELSSON

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Kopenhag maçı 11'i

ANGELINO

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Kopenhag maçı 11'i

TORREIRA

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Kopenhag maçı 11'i

KEREM DEMİRBAY

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Kopenhag maçı 11'i

ZIYECH

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! İşte Okan Buruk'un Kopenhag maçı 11'i

MERTENS

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