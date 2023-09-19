Eric Abidal'den Galatasaray yorumu "Galatasaray'ı hafife alamazsın"

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk maçında Kopenhag'a karşı çıkacak Gatalasaray'da tek hedef Devler Ligi'ne galibiyetle başlamak.

BAYERN VE MANCHESTER FAVORİ

Futbolculuk kariyerinde Barcelona ile iki Şampiyonlar Ligi zaferi (2009 ve 2011) bulunan Abidal, şu açıklamayı yaptı: " Öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde kolay diye bir grup söz konusu değil. Futbolun en zor turnuvalarından biri. Her takım, hak ederek ve güçlü olduğu için buradalar. Gatalasaray'ın grubunda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag bulunuyor. Kağıt üzerinde elbette çoğunluk, Bayern ve Manchester'ın favori olduğunu düşünebilir ancak bu grupta favori diye bir şey yok."

HAFİFE ALAMAZSIN

"Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var. Icardi, Mertens, Ziyech ve Muslera gibi önemli oyunculara sahipler. Onları asla hafife alamazsınız ve bu grupta önemli işlere imza atabilirler."