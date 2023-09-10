Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Katar piyangosu! Yıldız isim için sıraya girdiler

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Katar piyangosu! Yıldız isim için sıraya girdiler

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların son olarak o yıldızı için Katar ekiplerinin devreye girdiği ve Cimbom'a oyuncu için resmi teklif yapacakları öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 06:50
Galatasaray'a Katar piyangosu! Yıldız isim için sıraya girdiler

Bu sezon yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Galatasaray bir yandan da takımdan gönderilecek isimler konusunda da hareketli saatler yaşıyor.

Galatasaray'a Katar piyangosu! Yıldız isim için sıraya girdiler

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek sarı-kırmızılılarda bazı isimlere cazip tekliler gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'a Katar piyangosu! Yıldız isim için sıraya girdiler

Takvim'de yer alan haberde Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Dries Mertens için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a Katar piyangosu! Yıldız isim için sıraya girdiler

Belçikalı futbolcu bu sezona oldukça formda başladı.

Galatasaray'a Katar piyangosu! Yıldız isim için sıraya girdiler

Katar Ligi'nden iki takımın Belçikalı yıldız futbolcu için resmi teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

Galatasaray'a Katar piyangosu! Yıldız isim için sıraya girdiler

Mertens, transfer sezonu 11 Eylül'de sona erecek olan Katar Ligi'ne transfer olursa Galatasaray'ın transferde eli daha rahat olacak.

Galatasaray'a Katar piyangosu! Yıldız isim için sıraya girdiler

Belçikalı futbolcunun da gelecek olan teklife göre karar vereceği öğrenildi.

Galatasaray'a Katar piyangosu! Yıldız isim için sıraya girdiler

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Sarı-kırmızılılar, yabancı kontenjanında yer açılacağı için yeni bir yıldız daha transfer için harekete geçecek.

Galatasaray'a Katar piyangosu! Yıldız isim için sıraya girdiler

Mertens için bugün ve yarın hareketliliğin yaşanması bekleniyor.

Galatasaray'a Katar piyangosu! Yıldız isim için sıraya girdiler

Geçen sezon başında Galatasaray'a transfer olan tecrübeli futbolcu, yaşanılan şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.

Galatasaray'a Katar piyangosu! Yıldız isim için sıraya girdiler

Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Mertens, bu sezon 9 karşılaşmada 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Galatasaray'a Katar piyangosu! Yıldız isim için sıraya girdiler

Sarı-Kırmızılı formayla toplamda 42 maçta görev alan Belçikalı hücum oyuncusu 9 gol ve 5 assitle 14 gole katkıda bulundu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da Salih Özcan operasyonu!
G.Saray'ın gözdesinden flaş karar!
Deprem mi oldu son dakika? 10 Eylül 2023
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (9 Eylül)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Halterde 2 bronz Halterde 2 bronz 00:39
Tunçelli'den iki altın Tunçelli'den iki altın 00:38
Özel şampiyonlar Özel şampiyonlar 00:37
Paul Onuachu: Savaşmaya geldim Paul Onuachu: Savaşmaya geldim 00:37
Efeler veda etti Efeler veda etti 00:36
Bardhi'nin golü puanı getirdi Bardhi'nin golü puanı getirdi 00:23
Daha Eski
Bardhi'nin golü puanı getirdi Bardhi'nin golü puanı getirdi 00:22
Trabzonspor'un yeni transferi şehre geldi! Trabzonspor'un yeni transferi şehre geldi! 00:07
Fatih Terim: Çok önemli potansiyelimiz var Fatih Terim: Çok önemli potansiyelimiz var 00:07
Maç öncesi güldüren olay! Terim kadroyu unuttu Maç öncesi güldüren olay! Terim kadroyu unuttu 00:07
G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! İmzayı atıyor G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! İmzayı atıyor 00:07
Özel maçta ağları sarstı! İşte o gol Özel maçta ağları sarstı! İşte o gol 00:07