TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Katar piyangosu! Yıldız isim için sıraya girdiler

Bu sezon yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Galatasaray bir yandan da takımdan gönderilecek isimler konusunda da hareketli saatler yaşıyor.
Bu sezon yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Galatasaray bir yandan da takımdan gönderilecek isimler konusunda da hareketli saatler yaşıyor.
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek sarı-kırmızılılarda bazı isimlere cazip tekliler gelmeye devam ediyor.
Takvim'de yer alan haberde Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Dries Mertens için sürpriz bir gelişme yaşandı.