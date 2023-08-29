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Fernando Muslera'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! "Herkesin hayaliydi"

Galatasaray’ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, "Herkesin; oyuncuların, yönetimin, kulübün hayaliydi. Bütün takımların hayali Şampiyonlar Ligi’nde oynamaktır" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 01:33
Fernando Muslera'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! "Herkesin hayaliydi"

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında sahasında Molde'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, adını Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yazdırdı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin takım kaptanı Fernando Muslera, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Herkesin hayalinin Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğuna dikkat çeken Muslera, "Geçen seneden şampiyon olarak başladığımız bir çalışmaydı. Herkesin; oyuncuların, yönetimin, kulübün hayaliydi. Bütün takımların hayali Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktır. Zorlandığımız anlar oldu. Biz çalışmaya devam ettik. Kendimizi geliştirdik ve şimdi istediğimiz şeyin ilk adımını başarmış olduk" ifadelerini kullandı.

"MAÇIN ADAMI TAKIMDIR"

Karşılaşmanın oyuncusu seçilmesi hatırlatılan tecrübeli file bekçisi, "Maçın adamı takımdır. Sakat oyuncularımız oldu. Onların kendilerine gelmesi için bir zaman geçmesi gerekiyor. Milli aradan sonra takım tekrardan bir araya gelecek. Çalışmaya devam edeceğiz. Lig de Şampiyonlar Ligi de bizim için çok önemli. İkisini birden en üst seviyede oynamamız gerekiyor. Bunun için hem Erden Bey hem de yönetim çalışıyor. Yüksek seviyeli oyuncular getirdiler. Biz de en yüksek seviyede oynamaya devam etmeliyiz. Bunu her maçta göstermeliyiz" şeklinde konuştu.

"ÇOK İYİ MAÇLAR ÇIKARTACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Takımın geçen sezon iyi başlamadığını ancak sonrasında iyi performans gösterdiklerini dile getiren Muslera, "Ben önceki yıl, sonraki yıl diye ayırmayı çok sevmiyorum. Geçen sezonun başında kötü başladığımızı söylemek lazım. Bu sene de sakat gelen oyuncularımız oldu. Milli aradan sonra çok iyi şekilde çalışacağız. Çok iyi maçlar çıkartacağımıza inanıyorum. Benim için maçlar her zaman daha iyi oluyor. Birçok maç oynayacağız bu sezon. Antrenmandansa maçı tercih ederim ben. Bu formayı savunmaya devam etmemiz gerekiyor. En büyük, en önemli forma, bu forma" diye konuştu.

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