TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Amrabat'tan haber var! Bonservis bedeli belli oldu

UNITED İNDİRİM BEKLİYOR

Manchester United'ın 25 milyon euroluk bonservis bedelini karşılamak istememesi oyuncunun Kırmızı Şeytanlar'a transferinin önündeki en büyük engel olarak görünüyor. İtalyan basınında yer alan habere göre Napoli'nin de yakından ilgilendiği Amrabat'ın bu yaz Fiorentina'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.