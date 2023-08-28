TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Amrabat'tan haber var! Bonservis bedeli belli oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Molde'yi elemesi halinde orta sahaya en az 2 takviye yapmayı planlıyor.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Molde'yi elemesi halinde orta sahaya en az 2 takviye yapmayı planlıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Cimbom'da adaylar üzerine yoğun bir çalışma yapılıyor.
İddialara göre sarı-kırmızılılar, Fiorentina'da forma giyen Sofyan Amrabat'ı da listeye ekledi.
TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR!
Fiorentina'nın Faslı yıldızı bu yaz takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.
Ayrılık talebi doğrultusunda Fiorentina ile son karşılaşmalarda kadroya alınmayan Amrabat için Fiorentina'nın belirlediği bonservis bedeli ortaya çıktı.
FIORENTINA 25 MİLYON EURO İSTİYOR!
Milliyet'in La Nazione'den derlediği habere göre Fiorentina, Sofyan Amrabat için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
Amrabat ile Manchester United'ın yanı sıra Napoli de yakından ilgileniyor.
25 milyon euroluk bonservis bedelinin herhangi bir kulüp tarafından karşılanamaması durumunda ise kulüp oyuncunun sözleşmesinde bulunan 1 yıllık sözleşme uzatma opsiyonunu devreye sokarak satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerini değerlendirmeye alacak.
Galatasaray, Avrupa'da transfer döneminin biteceği 31 Ağustos'a kadar Amrabat'ın başka bir takıma imza atmamasını bekleyecek.
Amrabat, Manchester United veya Napoli'ye imza atmazsa Galatasaray 1-4 Eylül tarihleri arasında Amrabat için girişimlerini hızlandıracak.
UNITED İNDİRİM BEKLİYOR
Manchester United'ın 25 milyon euroluk bonservis bedelini karşılamak istememesi oyuncunun Kırmızı Şeytanlar'a transferinin önündeki en büyük engel olarak görünüyor. İtalyan basınında yer alan habere göre Napoli'nin de yakından ilgilendiği Amrabat'ın bu yaz Fiorentina'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
GALATASARAY'IN İLGİSİ DOĞRULANDI!
İtalya'daki geleceği belirsizliğini koruyan fakat Fiorentina'dan ayrılmak isteyen Sofyan Amrabat için kardeşi Nordin Amrabat, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.
Eski Galatasaraylı Nordin Amrabat, sarı-kırmızılıların kardeşi Sofyan Amrabat ile ilgilendiğini doğruladı. Nordin Amrabat, "Galatasaray ile temaslar oldu. Umarım o formayı giyebilir." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon Fiorentian formasıyla İtalya Serie A, İtalya Kupası, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Konferans Ligi maçları olmak üzere toplamda 49 karşılaşmada görev yapan Sofyan Amrabat, 1 asistle takımına katkı sağladı.
Faslı yıldız ülkesinin milli takımıyla Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yarı finale kadar yükselen takımın en önemli isimleri arasında yer aldı. Sofyan Amrabat'ın güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.