B Planı Ndombele

G.Saray'da orta saha için çalışmalar devam ediyor. Transferin hızlı takımı Cimbom, Verratti'nin yanı sıra Tottenham'dan Tanguy Ndombele'yle de yakından ilgileniyor. Tottenham'ın 15 milyon euro gibi bir bedel karşılığında satmak istediği Fransız oyuncu, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi. Nottingham Forest'ı da geri çevirmesi bekleniyor. Rennes de Fransız oyuncunun transfer şartlarını sordu fakat pahalı buldu. Ndombele'nin Şampiyonlar Ligi seçeneği nedeniyle Galatasaray'a sıcak bakabileceği belirtiliyor.

ŞAMPİYON OLDU

Geçen sezonu Napoli'de geçiren ve burada İtalya Ligi Serie A şampiyonluğu yaşayan 26 yaşındaki futbolcu, Çizme'de 12'si ilk 11 olmak üzere toplamda 40 maça çıktı. Ndombele bu süreçte 2 kez ağları sarstı ve 1 de asist yaptı.

Galatasaray'ın transferi için görüştüğü 26 yaşındaki Fransız yıldız, Tottenham'a 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euroya transfer oldu. Ndombele'nin İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.