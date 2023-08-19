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Wanda Nara'dan Galatasaray paylaşımı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Trabzonspor maçını Rams Stadyumu'nda çocuklarıyla birlikte tribünden takip etti. Wanda Nara, maç sonu statta çektiğii fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 01:16 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 01:17
Wanda Nara'dan Galatasaray paylaşımı

Galatasaray'ın Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmayı Muaoru Icardi'nin eşi Wanda Nara ve çocukları tribünden takip etti.

Wanda Nara'dan Galatasaray paylaşımı

Icardi'nin attığı 2 golle sarı kırmızılı ekip zafere uzanırken, gollerden sonra Icardi ailesi büyük sevinç yaşadı.

Wanda Nara'dan Galatasaray paylaşımı

Icardi'nin eşi Wanda Nara da maçta çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

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