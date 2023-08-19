Wanda Nara'dan Galatasaray paylaşımı

Galatasaray'ın Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmayı Muaoru Icardi'nin eşi Wanda Nara ve çocukları tribünden takip etti.
Galatasaray'ın Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmayı Muaoru Icardi'nin eşi Wanda Nara ve çocukları tribünden takip etti.
Icardi'nin attığı 2 golle sarı kırmızılı ekip zafere uzanırken, gollerden sonra Icardi ailesi büyük sevinç yaşadı.
Icardi'nin eşi Wanda Nara da maçta çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
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