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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsporluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, Beşiktaş'ın paylaşımından kulübün transferdeki son durumuna kadar birçok konuda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 11:09 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 12:52
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Galatasaray Kulübü ile SIXT arasında yapılan futbol A takımı ana sponsorluk anlaşmasının imza töreni Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de katılımıyla Galatasaray Adası'nda gerçekleştirildi. İmza törenine sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile Arjantinli golcüsü Mauro Icardi de katıldı.

ICARDI'NİN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Bu formayı geçen sene kiralık oyuncu olarak giymiştim. Bu sene artık bu ailenin parçası olarak giyiyorum. Önümüzdeki yıllarda da bu forma için elimden gelen her şeyi vereceğim. İlk senemde şampiyon olduk, umarım önümüzdeki senelerde de devam edecek.

DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Galatasaray markasına son dönemde gösterilen ilgi çok değerli. Biz hedeflerimize ulaşmak için bizimle aynı hayalleri taşıyan markalarla iş birliği yapıyoruz. Galatasaray'ın kültüründe zorla yapılmış sponsorluklar yoktur. Bu hassasiyetle biz başka kulüplere benzemiyoruz.

"TRANSFERDE NOKTA ATIŞLARIMIZ OLACAK"

Transferde eksiklerimiz vardı, büyük bölümünü tamamladık. Bazı mevkilere nokta atışlarımız olacak. İsim vermem doğru olmaz. Galatasaray için çalışıyoruz. Taraftarlarımız, hiç endişe etmesinler. Geçen sene olduğu gibi bu sene de en iyi takımı kurmanın peşindeyiz.

"BEŞİKTAŞ'TAN ÖZÜR BEKLİYORUZ"

Dün geceden beri çok üzgünüm. Galatasaray'ı bilmek, öğrenmek lazım. Bu ülkeye bilim insanları, devlet adamları yetiştirmiş ve Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerini öğretmiş kulüp Galatasaray. Ayrıca canını bu ülke için veren bir kurumdan bahsediyoruz. Galatasaray, Cumhuriyet'in yüzüdür. Böyle bir kurumu eli kanlı terör örgütü ile ilişkilendirmek, onunla işbirliği varmış gibi yorumlar yapmak, görüntüler paylaşmak, onunla yan yana getirmek, dünyanın en saçma işi. Bu büyük bir hadsizlik ve büyük bir gaf! Neden hala FETÖ'nün değirmenine su taşıyacak yakıştırmalar yaparak ülkeyi bölmeye, kutuplaştırmaya çalışıyorsunuz? Beşiktaş Kulübü'nden özür bekliyoruz.

"BUNA SEBEP VERENLERDEN HESABINI SORACAĞIZ"

Beşiktaş'a, büyüklerine her zaman saygılıyız. Neden bu paylaşıma ihtiyaç duydunuz? Bundan ne fayda sağladınız? Beşiktaşlı yöneticilerine bunu soruyorum. Galatasaray camiası sakin olsun. Buna uymayın, prim vermeyin. "Böyle bir paylaşım yaparak, Türkiye'yi bölmenin yeri ve zamanı değil! Kimsenin yanına yaptıklarını kâr bırakmayacağız. Buna sebep verenlerden hesabını soracağız.

"TETE TRANSFERİNDE RİSK GÖRMEDİK"

Konuyu hukukçularla konuştuk ve bu transferi yaptık. Çalışmalarımız devam ediyor. Tete transferinde risk görmedik. Tete, bizim oyuncumuz ve kısa sürede takıma katılacak.

HAKIM ZIYECH TRANSFERİ HAKKINDA:

Erden Bey, olayı takip ediyor. Konu için görüşmeye gitti. Olay çok taze, henüz cevap veremiyorum. Yanlış bilgilendirme yapmayayım. Biz sizi aydınlatırız.

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