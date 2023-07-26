Cimbom eve iş getirdi

Son şampiyon Galatasaray yeni sezonun ilk resmi maçını Zalgiris Vilnius deplasmanında oynadı. Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda sarı-kırmızılılar zayıf rakibi karşısında galibiyet arıyordu ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. İlk devre pozisyonlar bulsa da geçiş savunmasında ciddi sıkıntılar yaşadı. Devre 0-0 tamamlandı. İkinci yarıya Zalgiris golle başladı. Mathias Oyewusi hızlı şekilde ceza sahasına girip Fernando Muslera'yı avladı. Okan Buruk'un yaptığı 4 değişikliğin ardından Aslan hücumda daha etkili olmaya başladı. 75'te Sergio Oliveira'nın ortasında Abdülkerim Bardakci skoru 1-1'e getirdi. 3 dakika sonra bu defa Halil Dervişoğlu ağları sarstı: 1-2. Maç bu skorla bitecek denirken Donatas Kazlauskas maçın skorunu belirledi: 2-2. Rövanş maçı 2 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Galatasaray müthiş taraftar desteğiyle zayıf rakibini boğarak, Şampiyonlar Ligi yolculuğunu sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, transfer döneminde yaptıkları ciddi yatırımları gruplara kalarak almayı planlıyor.

ANGELİNO KORKUTTU

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferlerinden Angelino, Zalgiris Vilnius maçıyla birlikte ilk resmi karşılaşmasına çıktı. Tecrübeli sol bek, hücuma çıkışlarda temiz paslarıyla dikkat çekti. Ortaları ve oyun görüşüyle olumlu sinyaller verdi. Mücadelenin sonunda sakatlık yaşadı. Durumu bugün netleşecek.

HALİL GOLLE DÖNDÜ

Yeniden parçalı formayı sırtına geçiren Halil Dervişoğlu ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Başarılı hücum oyuncusu, Dries Mertens'in vuruşunda kaleciden seken topu iyi takip etti. Yatarak bir vuruşla fileleri havalandırdı. Halil daha önce bu statta 1 gol, 1 asistle oynamıştı. Galatasaray'a golle dönmüş oldu.

ZANİOLO ATAMADI

Cimbom'un yıldızı Nicolo Zaniolo, maça 11'de başladı. İtalyan futbolcu özellikle ilk yarıda rakip kaleyi sık sık yokladı. 24 yaşındaki futbolcu bir türlü çerçeveyi bulamadı. İkinci devrede kısa bir bölümde forvette oynadı. Ancak etkili olamayınca teknik direktör Okan Buruk tarafından kenara çekildi.

KAFASINI ÇALIŞTIRDI

Galatasaray, Zalgiris Vilnius deplasmanında hücumda sıkıntı yaşarken çözümü yetenekli savunmacısı Abdülkerim Bardakci ile buldu. Tecrübeli stoper, Sergio Oliveira'nın ortasında arka direkte meşin yuvarlakla buluştu. Topu yere doğru vurarak kaleciyi çaresiz bıraktı. Sezonun ilk resmi golünü kaydetti.