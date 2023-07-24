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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandı

Son dakika haberi: Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Wilfried Zaha transferiyle ezeli rakibine çalım atan sarı kırmızılılar taraftarına bir müjde daha yaşatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar milli oyuncuyla anlaşma sağlandı. | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 20:52
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Milli oyuncuyla anlaşma sağlandı

Sarı kırmızılılar, milli sağ bek oyuncusu için 4 milyon euroyu gözden çıkardı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Milli oyuncuyla anlaşma sağlandı

Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşan Mert Müldür, geçtiğimiz sezon 6 maçta görev aldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Milli oyuncuyla anlaşma sağlandı

24 yaşındaki defans oyuncusu 1 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Milli oyuncuyla anlaşma sağlandı

Yabancı sınırının önemine değinen Okan Buruk, Mert'in transfer edilmesini çok istiyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Milli oyuncuyla anlaşma sağlandı

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

3 Nisan 1999 tarihinde Avusturya'da dünyaya geldi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Milli oyuncuyla anlaşma sağlandı

Profesyonel futbol kariyerine Rapid Wien altyapısında başladı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Milli oyuncuyla anlaşma sağlandı

2018 yılında Rapid Wien A takımına yükseldi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Milli oyuncuyla anlaşma sağlandı

2019 yılında 4.7 milyon euro karşılığında Sassuolo'nun yolunu tuttu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Milli oyuncuyla anlaşma sağlandı

Avusturya'da doğan sağ bek oyuncusu, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Milli oyuncuyla anlaşma sağlandı

24 yaşındaki yıldız, 18 kez ay-yıldızlı formayı terletti ve 1 de gole imzasını attı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Milli oyuncuyla anlaşma sağlandı

Defans hattında görev yapan Mert, sağ ve sol bekte göre yapabiliyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Milli oyuncuyla anlaşma sağlandı

Mert Müldür'ün güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

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