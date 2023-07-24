Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur ön eleme karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Zalgiris ile karşı karşıya gelecek.
Sarı kırmızılılar Litvanya'dan avantajlı skorla dönmenin hesaplarını yapıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur ön eleme karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Zalgiris ile karşı karşıya gelecek.
Sarı kırmızılılar Litvanya'dan avantajlı skorla dönmenin hesaplarını yapıyor.
Wilfried Zaha transferiyle ezeli rakibine çalım atan sarı kırmızılılar, bir sürprize daha hazırlanıyor.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız oyuncuyla Galatasaray'ın anlaştığını duyurdu.
Haberde Galatasaray'ın Sassuolo forması giyen Mert Müldür için 2027 yılına kadar anlaşma sağladığı aktarıldı.
Sarı kırmızılılar, milli sağ bek oyuncusu için 4 milyon euroyu gözden çıkardı.
Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşan Mert Müldür, geçtiğimiz sezon 6 maçta görev aldı.
24 yaşındaki defans oyuncusu 1 asistlik katkı sağladı.
Yabancı sınırının önemine değinen Okan Buruk, Mert'in transfer edilmesini çok istiyor.
MERT MÜLDÜR KİMDİR?
3 Nisan 1999 tarihinde Avusturya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Rapid Wien altyapısında başladı.
2018 yılında Rapid Wien A takımına yükseldi.
2019 yılında 4.7 milyon euro karşılığında Sassuolo'nun yolunu tuttu.
Avusturya'da doğan sağ bek oyuncusu, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.
24 yaşındaki yıldız, 18 kez ay-yıldızlı formayı terletti ve 1 de gole imzasını attı.
Defans hattında görev yapan Mert, sağ ve sol bekte göre yapabiliyor.
Mert Müldür'ün güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.