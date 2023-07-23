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Galatasaray Zalgiris maçının hazırlıklarına devam etti

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Litvanya'nın Zalgris takımıyla karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına yapılan antrenmanla devam etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 22:08
Galatasaray Zalgiris maçının hazırlıklarına devam etti

Galatasaray Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 25 Temmuz Salı günü Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın Litvanya'ya hareket edecek ve son antrenmanını saat 19.00'da Vilniaus LFF Stadı'nda gerçekleştirecek.

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