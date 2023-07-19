TRANSFER HABERLERİ - Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Lazio'nun Torreira'nın transferi için şu anda beklemede olduğu ve doğru zamanda doğru teklifi vermek istediği ifade edilirken, Uruguaylı yıldızın menajeri Pablo Bentancur da yaptığı açıklamada "Şu anda görüşmeler bloke oldu. Lazio B planına yöneldi ve zaten Galatasaray da Lucas Torreira'yı satışa çıkarmış değil.