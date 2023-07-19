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TRANSFER HABERLERİ - Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Adı sık sık Lazio ile anılan Uruguaylı yıldızı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlanmıştı. Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, oyuncusunun geleceğine ilişkin konuştu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 11:33
TRANSFER HABERLERİ - Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı

Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğunda en büyük pay sahibi futbolculardan biri olan Lucas Torreira, sarı kırmızılı takımdan ayrılacağının sinyallerini verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı

İtalya Serie A ekibi Lazio'nun transfer gündeminde olan Torreira, sosyal medya hesabından uçak ve İtalya bayrağı emojileri kullanarak yaptığı paylaşımda elinde bavuluyla havalimanında görülüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı

Uruguaylı futbolcunun bu paylaşımı, "Galatasaray'dan ayrılarak Lazio'ya mı gidiyor?" sorusunu akıllara getirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı

Öte yandan İtalyan basınında da Lucas Torreira'nın transferiyle ilgili iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı

La Lazio Siamo Noi'de yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre; 27 yaşındaki futbolcu için pazarlıklar devam ediyor.
Ancak Galatasaray'ın maddi beklentilerinin henüz karşılanmadığı ve ayrıca sarı-kırmızılı kulübün Torreira'nın alternatifini bulmadan satışa onay vermeyeceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Lazio'nun Torreira'nın transferi için şu anda beklemede olduğu ve doğru zamanda doğru teklifi vermek istediği ifade edilirken, Uruguaylı yıldızın menajeri Pablo Bentancur da yaptığı açıklamada "Şu anda görüşmeler bloke oldu. Lazio B planına yöneldi ve zaten Galatasaray da Lucas Torreira'yı satışa çıkarmış değil.

TRANSFER HABERLERİ - Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı

Herkesi mutlu edecek bir teklif gelirse transfer olabilir ancak Lazio şimdilik B planına geçti ve herhangi bir problem yok" diye konuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı

Lucas Torreira, geçtiğimiz sezon başında Arsenal'den 6 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı

Uruguaylı orta saha oyuncusu, 2022/2023 sezonunda Galatasaray formasıyla 34 maça çıktı.

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