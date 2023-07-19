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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk biletini kesti! Yıldız oyuncuya 4 talip çıktı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketı devam ediyor. Avrupa kupalarında iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılı kurmaylar transfer görüşmelerini sürdürüyor. Kadrodan ayrılacak isimleri belirleyen Okan Buruk, yıldız oyuncunun biletini kesti. İşte Galatasaray'ın orta saha oyuncusuna talip olan takımlar... | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 16:52
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk biletini kesti! Yıldız oyuncuya 4 talip çıktı

Yurt dışı kamp çalışmalarını Avusturya'da tamamlayan Galatasaray son hazırlık maçında Sturm Graz ile karşı karşı geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk biletini kesti! Yıldız oyuncuya 4 talip çıktı

Sarı kırmızılılar rakibine 2-0 mağlup oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk biletini kesti! Yıldız oyuncuya 4 talip çıktı

3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da hedef rotasyonlu kadro oluşturmak...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk biletini kesti! Yıldız oyuncuya 4 talip çıktı

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer görüşmelerini gerçekleştiren sarı kırmızılı kurmaylar bombaları patlatmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk biletini kesti! Yıldız oyuncuya 4 talip çıktı

Önceliğini forvet transferine veren yönetim, Şampiyonlar Ligi için yıldız bir isme imza attırmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk biletini kesti! Yıldız oyuncuya 4 talip çıktı

Öte yandan Galatasaray'dan ayrılacak isimlerde netleşiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk biletini kesti! Yıldız oyuncuya 4 talip çıktı

Okan Buruk'un biletini kestiği ilk isim geçen sezon kiralık olarak gönderilen Alexandru Cicaldau oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk biletini kesti! Yıldız oyuncuya 4 talip çıktı

6.5 milyon Euro'ya transfer edilen ve beklentilerin altında kalan Alexandru Cicaldau bu sezon başı kampına davet almış ancak Avusturya'ya götürülmemişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk biletini kesti! Yıldız oyuncuya 4 talip çıktı

Okan Buruk Rumen orta sahanın performansını yeterli bulmadığı için kadroya dahil etmemişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk biletini kesti! Yıldız oyuncuya 4 talip çıktı

Cicaldau 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk biletini kesti! Yıldız oyuncuya 4 talip çıktı

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam eden Rumen orta saha oyuncusunun piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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