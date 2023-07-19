GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk biletini kesti! Yıldız oyuncuya 4 talip çıktı

Yurt dışı kamp çalışmalarını Avusturya'da tamamlayan Galatasaray son hazırlık maçında Sturm Graz ile karşı karşı geldi.
Sarı kırmızılılar rakibine 2-0 mağlup oldu.
3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da hedef rotasyonlu kadro oluşturmak...
Yurt dışı kamp çalışmalarını Avusturya'da tamamlayan Galatasaray son hazırlık maçında Sturm Graz ile karşı karşı geldi.
Sarı kırmızılılar rakibine 2-0 mağlup oldu.
3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da hedef rotasyonlu kadro oluşturmak...
Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer görüşmelerini gerçekleştiren sarı kırmızılı kurmaylar bombaları patlatmaya hazırlanıyor.
Önceliğini forvet transferine veren yönetim, Şampiyonlar Ligi için yıldız bir isme imza attırmak istiyor.
Öte yandan Galatasaray'dan ayrılacak isimlerde netleşiyor.
Okan Buruk'un biletini kestiği ilk isim geçen sezon kiralık olarak gönderilen Alexandru Cicaldau oldu.
6.5 milyon Euro'ya transfer edilen ve beklentilerin altında kalan Alexandru Cicaldau bu sezon başı kampına davet almış ancak Avusturya'ya götürülmemişti.
Okan Buruk Rumen orta sahanın performansını yeterli bulmadığı için kadroya dahil etmemişti.
4 TALİP BİRDEN
Süper Lig ekiplerinin transfer listesinde yer alan Cicaldau ile 4 kulüp yakından ilgileniyor.
Süper Lig'e yeni yükselen Pendikspor, Başakşehir, Sivasspor ve Konyaspor oyuncu için Galatasaray'ın kapısını çalacak.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Arap Emirlikleri takımı Al İttihad Kalba formasıyla 28 maçta görev aldı.
Cicaldau 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam eden Rumen orta saha oyuncusunun piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.