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STURM GRAZ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | Sturm Graz - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Avusturya kampının son maçında Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Yeni transfer Angelino'nun süre alması beklenen müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sturm Graz - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 09:07 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 09:10
STURM GRAZ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | Sturm Graz - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Sturm Graz - Galatasaray hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı. Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşacak olan sarı kırmızılılar, yaptıkları 3. hazırlık maçında, Austria Wien karşısında 1-1'lik beraberlikle yetindi. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

STURM GRAZ - GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sturm Graz - Galatasaray hazırlık maçı 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma Galatasaray YouTube Katıl hesabından canlı yayınlanacak.

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