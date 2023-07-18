Haberler Galatasaray STURM GRAZ GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE 📺 | Sturm Graz - Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

STURM GRAZ GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE 📺 | Sturm Graz - Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Son şampiyon Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Avusturya kampının son maçında yeni transferlerin de sahada yer alması bekleniyor. Maçı canlı şifresiz izlemek isteyen futbosleverler detayları araştıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Sturm Graz - Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 18:00
STURM GRAZ GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE 📺 | Sturm Graz - Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Sturm Graz - Galatasaray hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı. Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşacak olan sarı kırmızılılar, yaptıkları 3. hazırlık maçında, Austria Wien karşısında 1-1'lik beraberlikle yetindi. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

STURM GRAZ - GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sturm Graz - Galatasaray hazırlık maçı 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma Galatasaray YouTube Katıl hesabından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
İngiltere'de gece kulüplerine girişi yasaklanmıştı... Bodrum tatilinde görüntülenen Rus Model'den teşekkür!
En mutlu gün kana bulanmıştı, damat ilk kez konuştu! Kurşun yağdırdılar...
G.Saray'a 20'lik yıldız! Transferi böyle duyurdular
F.Bahçe'ye orta saha müjdesi! Görüşmelere başlandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye'den UEFA'ya final başvurusu!
Lukaku Türkiye'ye geldi! G.Saray...
SED ödemesi zamlandı mı, ne kadar oldu?
Meteoroloji uzmanlarından İstanbul uyarısı: 40 dereceyi aşacak
KPSS 2023/1 tercih sonuçları sorgulama
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'den Süper Lig'de flaş küme düşme kararı! TFF'den Süper Lig'de flaş küme düşme kararı! 18:15
Türkiye'den UEFA'ya final başvurusu! Türkiye'den UEFA'ya final başvurusu! 17:26
Eski G.Saraylı F.Bahçe'ye! Anlaşma sağlandı Eski G.Saraylı F.Bahçe'ye! Anlaşma sağlandı 17:05
F.Bahçe'ye Zaha müjdesi! F.Bahçe'ye Zaha müjdesi! 16:55
F.Bahçe Beko'nun transferi sağlık kontrolünden geçti! F.Bahçe Beko'nun transferi sağlık kontrolünden geçti! 16:46
Hatayspor hazırlıklarını sürdürdü! Hatayspor hazırlıklarını sürdürdü! 16:43
Daha Eski
Beşiktaş - M. Zsory maçı saat kaçta? Beşiktaş - M. Zsory maçı saat kaçta? 16:17
F.Bahçe'ye orta saha müjdesi! Görüşmelere başlandı F.Bahçe'ye orta saha müjdesi! Görüşmelere başlandı 16:14
STURM GRAZ GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE 📺 | Sturm Graz - Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta? STURM GRAZ GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE 📺 | Sturm Graz - Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta? 16:08
Lukaku Türkiye'ye geldi! G.Saray... Lukaku Türkiye'ye geldi! G.Saray... 16:05
G.Saray'a 20'lik yıldız! Transferi böyle duyurdular G.Saray'a 20'lik yıldız! Transferi böyle duyurdular 16:00
Beşiktaş Brezilyalı stoperi kadrosuna kattı! Beşiktaş Brezilyalı stoperi kadrosuna kattı! 15:58