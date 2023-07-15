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Galatasaray FC Csakvar maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Avusturya'daki hazırlık kampında FC Csakvar ile özel maçta karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 20:30 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 20:30
Galatasaray FC Csakvar maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. gelecek sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı kırmızılılar, Macar temsilcisi FC Csakvar ile müsabakasında kozlarını paylaşıyor.

Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Galatasaray 1-0 FC Csakvar

GALATASARAY - FC CSAKVAR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Jankat, Ali Turap, Emin, Metehan, Dubois, Kaan, Özgür Baran, Morutan, Mertens, Emre, Zaniolo

FC Csakvar: Armin, Noel, Daniel, Barna, Benedek, David, Avrel, Denes, Nandor, Aron, Zoard.

GALATASARAY - FC CSAKVAR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray - FC Csakvar maçı TSİ 19.30'da başladı.

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