Galatasaray FC Csakvar maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. gelecek sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı kırmızılılar, Macar temsilcisi FC Csakvar ile müsabakasında kozlarını paylaşıyor.
Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Galatasaray 1-0 FC Csakvar
GALATASARAY - FC CSAKVAR MAÇI 11'LERİ
Galatasaray: Jankat, Ali Turap, Emin, Metehan, Dubois, Kaan, Özgür Baran, Morutan, Mertens, Emre, Zaniolo
FC Csakvar: Armin, Noel, Daniel, Barna, Benedek, David, Avrel, Denes, Nandor, Aron, Zoard.
GALATASARAY - FC CSAKVAR MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray - FC Csakvar maçı TSİ 19.30'da başladı.