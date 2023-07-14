Haberler Galatasaray AUSTRIA WIEN GALATASARAY MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Austria Wien Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

AUSTRIA WIEN GALATASARAY MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Austria Wien Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

AUSTRIA WIEN GALATASARAY MAÇI - Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avusturya kampındaki 2. maçında Avustria Wien ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da hedef kazanmak. Maç ile ilgili merak edilen detaylar arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Austria Wien Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta? GS TV canlı izle...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 09:50
AUSTRIA WIEN GALATASARAY MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Austria Wien Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Austria Wien - Galatasaray hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı. Galatasaray, Avusturya temsilcisi Austria Wien ile hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Austria Wien - Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUSTRIA WIEN GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Austria Wien - Galatasaray hazırlık maçı 14 Temmuz 2023 Cuma günü saat 20:30'da oynanacak. Müsabakanın GS TV'de canlı yayınlanması bekleniyor.

AUSTRİA WİEN - GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLE👈

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi gerçekleri ortaya çıktı! Galatasaray için serveti reddetti...
Yakılarak öldürüldüğü iddia edilmişti! Figen Çoban cinayetinde yeni gelişme: Ailesi hakim karşısına çıktı!
G.Saray'dan ManU'nun yıldızına flaş teklif!
Cimbom'dan ses getirecek bir hamle daha! Bu kez Arsenal'in yıldızı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da flaş ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti
G.Saray'dan ManU'nun yıldızına flaş teklif!
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI
CUMA HUTBESİ | 14 Temmuz Cuma
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - Augsburg maçı saat kaçta? Beşiktaş - Augsburg maçı saat kaçta? 09:46
Kartal'a gelmek istiyor! Bonservisi belli oldu Kartal'a gelmek istiyor! Bonservisi belli oldu 09:39
G.Saray'da flaş ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti G.Saray'da flaş ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti 09:21
Austria Wien G.Saray maçı saat kaçta? Austria Wien G.Saray maçı saat kaçta? 08:58
Şanssızlığımızı kırma zamanı! Şanssızlığımızı kırma zamanı! 08:46
G.Saray'dan ManU'nun yıldızına flaş teklif! G.Saray'dan ManU'nun yıldızına flaş teklif! 08:21
Daha Eski
F.Bahçe ilk teklifini yaptı! İşte o rakam F.Bahçe ilk teklifini yaptı! İşte o rakam 07:54
Sürpriz hamle! Aslan transferi beklemeye aldı Sürpriz hamle! Aslan transferi beklemeye aldı 07:42
Icardi çılgınlığı Icardi çılgınlığı 06:20
Beşiktaş yeni sezona hazırlanıyor! Beşiktaş yeni sezona hazırlanıyor! 01:08
Beşiktaş yeni sezona hazırlanıyor! Beşiktaş yeni sezona hazırlanıyor! 01:07
G.Saray'ın gündemindeki yıldız için F.Bahçe devrede! G.Saray'ın gündemindeki yıldız için F.Bahçe devrede! 01:00