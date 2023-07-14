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AUSTRIA WIEN GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Austria Wien Galatasaray maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Okan Buruk yönetiminde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Austria Wien ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Galatasaray, Avusturya temsilcisini yenmek ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Galatasaray maçını canlı şifresiz izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında detayları araştırıyor. Peki, Austria Wien Galatasaray maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 19:00
AUSTRIA WIEN GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Austria Wien Galatasaray maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Austria Wien - Galatasaray hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı. Galatasaray, Avusturya temsilcisi Austria Wien ile hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Austria Wien - Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUSTRIA WIEN GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Austria Wien - Galatasaray hazırlık maçı 14 Temmuz 2023 Cuma günü saat 20:30'da oynanacak. Müsabakanın GS TV ve Galatasaray Youtube'da canlı yayınlanacak.

AUSTRİA WİEN - GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLE👈

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