Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın son bombası Roma'dan

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
Sarı-kırmızılı ekip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerden katılacak.
Bu durumu ön planda tutan kurmaylar transferde vitesi yükseltti.
Aslan, transferi ön eleme turlarına yetiştirmenin hesaplarını yapıyor.
Cimbom, forvet hattına yıldız bir ismi kadrosuna dahil etmek istiyor.
Galatasaray, Icardi takımda kalsa bile çok kaliteli bir golcü daha alacak.
Cimbom, Andrea Belotti dosyasını yeniden açtı.
Belotti, Roma'da umduğunu bulamadı.
Yıldız oyuncu takımdan ayrılmak istedi.
Sarı-kırmızılılar, İtalyan yıldız için düğmeye bastı.
Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur hem Roma ile hem de Belotti'nin menajeriyle temasa geçti.
Belottti, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho ile sorun yaşıyor.
Bundan dolayı 29 yaşındaki Belotti'nin Galatasaray'a sıcak baktığı kaydedildi.
Belotti'nin bonservis değeri 8 milyon euro.
29 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 31 maçta süre bulmasına karşın sadece 2 asist üretti.