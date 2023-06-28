Haberler Galatasaray Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın son bombası Roma'dan

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın son bombası Roma'dan

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Bu anlamda sarı kırmızılılarda taraftarları heyecanlandıracak yıldız isimler üzerinde duruluyor. Cimbom son olarak ise aradığı futbolcuyu Roma'da buldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın son bombası Roma'dan

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın son bombası Roma'dan

Sarı-kırmızılı ekip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerden katılacak.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın son bombası Roma'dan

Bu durumu ön planda tutan kurmaylar transferde vitesi yükseltti.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın son bombası Roma'dan

Aslan, transferi ön eleme turlarına yetiştirmenin hesaplarını yapıyor.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın son bombası Roma'dan

Cimbom, forvet hattına yıldız bir ismi kadrosuna dahil etmek istiyor.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın son bombası Roma'dan

Galatasaray, Icardi takımda kalsa bile çok kaliteli bir golcü daha alacak.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın son bombası Roma'dan

Sarı-kırmızılılar, İtalyan yıldız için düğmeye bastı.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın son bombası Roma'dan

Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur hem Roma ile hem de Belotti'nin menajeriyle temasa geçti.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın son bombası Roma'dan

Belottti, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho ile sorun yaşıyor.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın son bombası Roma'dan

Bundan dolayı 29 yaşındaki Belotti'nin Galatasaray'a sıcak baktığı kaydedildi.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın son bombası Roma'dan

Belotti'nin bonservis değeri 8 milyon euro.

Bu transfer çok konuşulur! Galatasaray'ın son bombası Roma'dan

29 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 31 maçta süre bulmasına karşın sadece 2 asist üretti.

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