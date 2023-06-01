Galatasaray transferde atağa kalktı! Gomis'in yerine dünya yıldızı golcü

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-1 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi (2), Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira kaydetti.
Başkent deplasmanında aldığı 4-1'lik galibiyetle 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, birçok yıldız ismi takıma kazandırmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetimin önceliklerinden biri forvet transferi...
Galatasaray'un sezon başında Paris Saint-Germain'den (PSG) kiraladığı Mauro Icardi, gösterdiği performansla takımını şampiyonluğa taşıyan isimlerden biri oldu.
Sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 25 maçta 22 gol ve 8 asist kaydeden yıldız futbolcu, etkileyici bir performans sergiledi.
Cimbom, taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli yıldızın bonservisini almak için PSG ile görüşmelerini sürdürüyor.
Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis ile yollarını ayıracak.
Bu sezon Nantes'ta kiralık olarak forma giyen Mostafa Mohamed'in ise kariyerine Fransa'da devam etmek istediği öne sürüldü.
Bu doğrultuda golcü arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılar ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.
GALATASARAY'DAN AUBAMEYANG HAMLESİ
Calcimercato'nun Evening Standard'da dayandırdığı habere göre; Galatasaray, sezon başında Barcelona'dan Chelsea'ye transfer olan ancak İngiliz ekibinde bekleneni veremeyen Pierre-Emerick Aubameyang'ı gündemine aldı.
Haberde Gabonlu golcüye Galatasaray'ın yanı sıra Milan ve Suudi Arabistan ekiplerinin de talip olduğu belirtildi.
Oyuncunun ise eski takımı Barcelona'ya dönmek istediği kaydedildi.
Aubameyang, bu sezon Chelsea formasıyla 21 maçta süre aldı.
33 yaşındaki forvet, 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
1.86 boyundaki santrforun Chelsea ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Aubameyang'ın güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.