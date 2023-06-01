Haberler Galatasaray Galatasaray transferde atağa kalktı! Gomis'in yerine dünya yıldızı golcü

Galatasaray transferde atağa kalktı! Gomis'in yerine dünya yıldızı golcü

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022/2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sezon başında olduğu gibi yeni sezonda da birçok yıldız ismi kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, takımdan ayrılacak olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in yerine dünya yıldızı forveti gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 18:50
Galatasaray transferde atağa kalktı! Gomis'in yerine dünya yıldızı golcü

Başkent deplasmanında aldığı 4-1'lik galibiyetle 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

Galatasaray transferde atağa kalktı! Gomis'in yerine dünya yıldızı golcü

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, birçok yıldız ismi takıma kazandırmayı hedefliyor.

Galatasaray transferde atağa kalktı! Gomis'in yerine dünya yıldızı golcü

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetimin önceliklerinden biri forvet transferi...

Galatasaray transferde atağa kalktı! Gomis'in yerine dünya yıldızı golcü

Galatasaray'un sezon başında Paris Saint-Germain'den (PSG) kiraladığı Mauro Icardi, gösterdiği performansla takımını şampiyonluğa taşıyan isimlerden biri oldu.

Galatasaray transferde atağa kalktı! Gomis'in yerine dünya yıldızı golcü

Sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 25 maçta 22 gol ve 8 asist kaydeden yıldız futbolcu, etkileyici bir performans sergiledi.

Galatasaray transferde atağa kalktı! Gomis'in yerine dünya yıldızı golcü

Cimbom, taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli yıldızın bonservisini almak için PSG ile görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray transferde atağa kalktı! Gomis'in yerine dünya yıldızı golcü

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis ile yollarını ayıracak.

Galatasaray transferde atağa kalktı! Gomis'in yerine dünya yıldızı golcü

Bu sezon Nantes'ta kiralık olarak forma giyen Mostafa Mohamed'in ise kariyerine Fransa'da devam etmek istediği öne sürüldü.

Galatasaray transferde atağa kalktı! Gomis'in yerine dünya yıldızı golcü

Bu doğrultuda golcü arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılar ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray transferde atağa kalktı! Gomis'in yerine dünya yıldızı golcü

GALATASARAY'DAN AUBAMEYANG HAMLESİ

Calcimercato'nun Evening Standard'da dayandırdığı habere göre; Galatasaray, sezon başında Barcelona'dan Chelsea'ye transfer olan ancak İngiliz ekibinde bekleneni veremeyen Pierre-Emerick Aubameyang'ı gündemine aldı.

Galatasaray transferde atağa kalktı! Gomis'in yerine dünya yıldızı golcü

Haberde Gabonlu golcüye Galatasaray'ın yanı sıra Milan ve Suudi Arabistan ekiplerinin de talip olduğu belirtildi.

Galatasaray transferde atağa kalktı! Gomis'in yerine dünya yıldızı golcü

Oyuncunun ise eski takımı Barcelona'ya dönmek istediği kaydedildi.

Galatasaray transferde atağa kalktı! Gomis'in yerine dünya yıldızı golcü

Aubameyang, bu sezon Chelsea formasıyla 21 maçta süre aldı.

Galatasaray transferde atağa kalktı! Gomis'in yerine dünya yıldızı golcü

33 yaşındaki forvet, 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray transferde atağa kalktı! Gomis'in yerine dünya yıldızı golcü

1.86 boyundaki santrforun Chelsea ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Lig devlerinden Hazard savaşı!
Sarri G.Saray'ın yıldızından vazgeçmiyor!
AYT çıkmış sorular ve çözümleri PDF
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE - Zuhal Topal CANLI YAYIN
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gomis'in yerine dünya yıldızı golcü! Gomis'in yerine dünya yıldızı golcü! 18:50
Hakan Reçber'den altın madalya başarısı! Hakan Reçber'den altın madalya başarısı! 18:42
Nafia Kuş'tan altın madalya! Nafia Kuş'tan altın madalya! 18:27
Süper Lig devlerinden Hazard savaşı! Süper Lig devlerinden Hazard savaşı! 18:20
F.Bahçe'nin derbi mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin derbi mesaisi sürüyor! 17:51
Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi devam ediyor Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi devam ediyor 17:43
Daha Eski
Kanarya'ya Bruma piyangosu! Önerilen rakam... Kanarya'ya Bruma piyangosu! Önerilen rakam... 16:38
Sarri G.Saray'ın yıldızından vazgeçmiyor! Sarri G.Saray'ın yıldızından vazgeçmiyor! 16:08
Wanda Nara'dan flaş açıklama! Icardi ayrılıyor mu? Wanda Nara'dan flaş açıklama! Icardi ayrılıyor mu? 15:32
İrfan Can Eğribayat baba oldu! İrfan Can Eğribayat baba oldu! 15:25
Redmond'dan övgü dolu sözler! "Türk halkının gücünü gördünüz" Redmond'dan övgü dolu sözler! "Türk halkının gücünü gördünüz" 15:12
Messi PSG'den ayrılıyor mu? Resmen açıklandı Messi PSG'den ayrılıyor mu? Resmen açıklandı 14:38