Haberler Galatasaray Montipo’ya rakip çıktı

Montipo’ya rakip çıktı

Muslera son haftalarda yediği hatalı gollerle gözden düşerken yerine düşünülen isimlerden birisi de Hellas Verona forması giyen Lorenzo Montipo'ydu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Montipo’ya rakip çıktı

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği 27 yaşındaki eldiveni, Leicester City'nin transfer etmek istediği bildirildi. Ancak Leicester City'nin Premier Lig'de küme düşmesi durumunda İtalyan kalecinin transferini askıya alabileceği de gelen haberler arasında.... Lorenzo Montipo kariyerinde Benevento, Novara, Carpi ve Robur Siena gibi takımlarda da boy gösterdi.


1.91 boyundaki file bekçisi, bu sezon Verona formasıyla 31 maça çıktı. bu maçlarda 48 yol yerken, 4 karşılaşmada da kalesini gole kapattı. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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