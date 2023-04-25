Galatasaray'da Muslera Gomis krizine dahil oldu! İşte yaşananlar

Kaptan Muslera, Gomis'in Karagümrük maçından sonra sosyal medya hesabından yaptığı "Sonuçtan sorumlu olamam çünkü sahada değildim. Takımın kazandığı ve bensiz çok iyi gittiği birçok maçta olduğu gibi. Sırt ağrılarım var. Gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları, onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil." şeklindeki açıklamasına beğeni bırakarak destek vermişti.