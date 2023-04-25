Haberler Galatasaray Galatasaray'da Muslera Gomis krizine dahil oldu! İşte yaşananlar

Galatasaray'da Muslera Gomis krizine dahil oldu! İşte yaşananlar

Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray'da Karagümrük maçının ardından patlak veren, ancak daha sonra tatlıya bağlanan Gomis krizine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Senegalli golcü hakkında çıkan af kararı öncesi Kaptan Fernando Muslera'nın dün başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'la bir görüşme yaptı. İşte detaylar…

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 14:02 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 14:08
Galatasaray'da Muslera Gomis krizine dahil oldu! İşte yaşananlar

Spor Toto Süper Lig'in 31. Haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kalan Galatasaray'da maçın ardından Bafetimbi Gomis krizi maçın önüne geçmişti.

Galatasaray'da Muslera Gomis krizine dahil oldu! İşte yaşananlar

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, maç kadrosunda yer almayan Gomis'le ilgili "Alanyaspor maçında Barış Alper'i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi" açıklamasını yapmıştı.

Galatasaray'da Muslera Gomis krizine dahil oldu! İşte yaşananlar

Kadro dışı bırakılmasına kesin gözüyle bakılan, hatta sözleşmesi feshedilmesi gündemde olan Gomis için beklenen karar çıktı. Okan Buruk'tan özür dileyen 37 yaşındaki golcü affedildi.

Galatasaray'da Muslera Gomis krizine dahil oldu! İşte yaşananlar

Öte yandan Gomis hakkında verilen af kararıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Galatasaray'da Muslera Gomis krizine dahil oldu! İşte yaşananlar

Milliyet'in haberine göre başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, dün krizin çözümü için gittikleri Florya'da kaptan Muslera ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray'da Muslera Gomis krizine dahil oldu! İşte yaşananlar

Muslera'nın, "Gomis'e ceza vermek bize zarar verir. O her zaman yapıcı oldu ve herkesin sevdiği biri" dediği öğrenildi.

Galatasaray'da Muslera Gomis krizine dahil oldu! İşte yaşananlar

Kaptan Muslera, Gomis'in Karagümrük maçından sonra sosyal medya hesabından yaptığı "Sonuçtan sorumlu olamam çünkü sahada değildim. Takımın kazandığı ve bensiz çok iyi gittiği birçok maçta olduğu gibi. Sırt ağrılarım var. Gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları, onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil." şeklindeki açıklamasına beğeni bırakarak destek vermişti.

DİĞER
Ali Şen'in oğlu Metin Şen ile Aslı Gümüşel sessiz sedasız boşanmıştı... Dost kalmayı başaran eski çift bayramda aile sofrasına oturdu!
5 yıl önce boşanmıştı! Demet Akalın’dan Okan Kurt itirafı! “10 gün önce büyük kavga ettik” Meğer Buse Varol’un doğum gününde...
Maldini G.Saray'ın yıldızından vazgeçmiyor!
"Taraftarın saçlarındaki beyaz artıyor"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Icardi Arjantinli yıldızı G.Saray'a getiriyor!
Gomis görüşmesi ortaya çıktı! İşte verilen karar
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜJDESİ!
45 bin sözleşmeli öğretmen ataması detayları!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi Arjantinli yıldızı G.Saray'a getiriyor! Icardi Arjantinli yıldızı G.Saray'a getiriyor! 12:45
Fenerbahçe - Çukurova Basketbol maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Çukurova Basketbol maçı saat kaçta? 12:12
Gomis görüşmesi ortaya çıktı! İşte verilen karar Gomis görüşmesi ortaya çıktı! İşte verilen karar 12:07
G.Saray'da Sanchez gelişmesi! Transferindeki tek şart... G.Saray'da Sanchez gelişmesi! Transferindeki tek şart... 11:43
Maldini G.Saray'ın yıldızından vazgeçmiyor! Maldini G.Saray'ın yıldızından vazgeçmiyor! 11:41
LeBron James'in rekor gecesinde Lakers kazandı! LeBron James'in rekor gecesinde Lakers kazandı! 11:09
Daha Eski
Redmond'dan Beşiktaş açıklaması! Kalacak mı? Redmond'dan Beşiktaş açıklaması! Kalacak mı? 10:41
Alperen Şengün'ün yeni hocası belli oldu! Alperen Şengün'ün yeni hocası belli oldu! 10:29
Galatasaray'a İlkay'dan kötü haber! İşte detaylar... Galatasaray'a İlkay'dan kötü haber! İşte detaylar... 10:13
Nenad Bjelica'dan gönderilecek isimlere yanıt! Nenad Bjelica'dan gönderilecek isimlere yanıt! 10:01
"Taraftarın saçlarındaki beyaz artıyor" "Taraftarın saçlarındaki beyaz artıyor" 09:47
Real Betis - Real Sociedad maçı saat kaçta? Real Betis - Real Sociedad maçı saat kaçta? 09:42