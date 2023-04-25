Galatasaray'da Muslera Gomis krizine dahil oldu! İşte yaşananlar

Spor Toto Süper Lig'in 31. Haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kalan Galatasaray'da maçın ardından Bafetimbi Gomis krizi maçın önüne geçmişti.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, maç kadrosunda yer almayan Gomis'le ilgili "Alanyaspor maçında Barış Alper'i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi" açıklamasını yapmıştı.
Kadro dışı bırakılmasına kesin gözüyle bakılan, hatta sözleşmesi feshedilmesi gündemde olan Gomis için beklenen karar çıktı. Okan Buruk'tan özür dileyen 37 yaşındaki golcü affedildi.