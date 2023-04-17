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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yeni hedef Falaye Sacko!

Son dakika spor haberi: Sacha Boey'a gelen teklifler Galatasaray'ı harekete geçirdi. Arsenal, Manchester gibi dev takımları peşine takan Fransız yıldızın sezon sonunda ayrılması bekleniyor. Bunun üzerine arayışlara başlayan sarı-kırmızılı takım Montpellier’de oynayan Malili sağ bek Falaye Sacko'nun peşine düştü. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Yeni hedef Sacko

Şampiyonluk yarışında 6 puan farkla önde giden Galatasaray bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni hedef Sacko

Özellikle Devler Ligi'nden adından söz ettirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, takımdan ayrılma ihtimali bulunan isimlerin yerini doldurmak için kolları sıvadı.

Yeni hedef Sacko

Bu isimlerden birisi de oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan Sacha Boey...

Yeni hedef Sacko

Arsenal, Manchester United, Newcastle, Crystal Palace, Wolfsburg ve Frankfurt gibi önemli takımlar Fransız yıldızı yakından takip ediyor.

Yeni hedef Sacko

CELTA VIGO'NUN DA LİSTESİNDE
Galatasaray yönetimi, 1.1 milyon euro'ya transfer edilen Boey'un bonservis bedelini 15 milyon euro olarak belirlerken sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yeni hedef Sacko

Bu nedenle arayışlar başlarken Montpellier'de forma giyen Falaye Sacko gündeme gelen ilk isim oldu.

Yeni hedef Sacko

Fransız basını da Galatasaray'ın Malili sağ bekle görüştüğünü duyurdu.

Yeni hedef Sacko

Sarı-kırmızılı kulübe, bu transferde La Liga ekibi Celta Vigo'nun rakip olduğu bildirildi.

Yeni hedef Sacko

27 yaşındaki oyuncu sezon başında Vitoria Guimaraes'ten 500 bin euro'ya bir sezonluğuna kiralanmıştı.

Yeni hedef Sacko

Bu sezon takımıyla 27 lig maçına çıkan Sacko, 3 asistlik katkı sağladı.

Yeni hedef Sacko

Transfermarkt değeri ise 4 milyon Euro olan Malili yıldız, kariyeri boyunca 219 karşılaşmada forma giydi. 1 gol, 18 asistlik skor katkısı yaptı.

Yeni hedef Sacko

Montpellier, Falaye Sacko'yu Vitoria Guimaraes'ten kiraladı. Satın alma opsiyonunu da alan Fransız kulübü sezon sonunda 1.3 milyon euro ödeyecek.

Yeni hedef Sacko

FALAYE SACKO KİMDİR?
Sacko, 1 Mayıs 1995'te Mali'nin Bamako kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Bamako'da başladı.

Yeni hedef Sacko

Sırası ile Djoliba, Ujpest, St. Truiden'de forma giydikten sonra 2016 Ocak'ta Guimaraes'in B takımına transfer oldu.

Yeni hedef Sacko

Buradan Saint-Etienne ve Montpellier'e kiralandı ve 2023 yazında Montpellier'le sözleşme imzalayacak.

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