TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yeni hedef Falaye Sacko!

Şampiyonluk yarışında 6 puan farkla önde giden Galatasaray bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Şampiyonluk yarışında 6 puan farkla önde giden Galatasaray bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Özellikle Devler Ligi'nden adından söz ettirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, takımdan ayrılma ihtimali bulunan isimlerin yerini doldurmak için kolları sıvadı.
Bu isimlerden birisi de oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan Sacha Boey...