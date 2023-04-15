Haberler Galatasaray ‘Kerem Potter’ orucunu açtı

Kerem Potter’ orucunu açtı

Frikiğiyle adeta örümcek ağlarını aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
‘Kerem Potter’ orucunu açtı
Sarı kırmızılı takımın önemli ayaklarından Kerem Aktürkoğlu, nefis frikik golüyle G.Saray'ın şov yaptığı geceye adını yazdırdı. 59'da yakın mesafeden kazanılan frikikte topun başına geçen 24 yaşındaki oyuncu, harika bir vuruşla 90'dan ağları buldu. KALECİ Bilal'i çaresiz bırakan Kerem, ligde bu sezon 8. gülünü kaydetti. Ayrıca İcardi'ye gol pası veren yıldız, 3 asiste ulaştı. Ligde 7 maçlık gol orucuna da son veren Kerem, 12 ikili mücadelenin 8'ini kazandığı maçta son derece iyi bir performans gösterdi.
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