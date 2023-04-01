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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın transfer gözdesi ortaya çıktı! Gaius Makouta'ya yakın takip

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Sarı-kırmızılıların, Boavista forması giyen Gaius Makouta'yı yakından takip ettiği bildirildi. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 12:00
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın transfer gözdesi ortaya çıktı! Gaius Makouta'ya yakın takip

Gelecek sezon Avrupa'yı da düşünerek orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray, aradığı oyuncuyu Portekiz'de buldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın transfer gözdesi ortaya çıktı! Gaius Makouta'ya yakın takip

Yeni Asır'da yer alan habere göre ülke basını, Galatasaray'ın Boavista forması giyen merkez orta saha oyuncusu Gaius Makouta'yı uzun bir süredir yakından takip ettiğini yazdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın transfer gözdesi ortaya çıktı! Gaius Makouta'ya yakın takip

Haberde, bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Kongolu yıldızı teknik direktör Okan Buruk kadrosunda görmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın transfer gözdesi ortaya çıktı! Gaius Makouta'ya yakın takip

Bu sezon Portekiz kulübüyle 29 maçta görev alan ve 2.232 dakika sahada kalan 25 yaşındaki oyuncu 4 asist kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın transfer gözdesi ortaya çıktı! Gaius Makouta'ya yakın takip

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı formasını da terleten başarılı oyuncu, son olarak Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 1-0 kazandıkları Güney Sudan karşılaşmasında da forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın transfer gözdesi ortaya çıktı! Gaius Makouta'ya yakın takip

GAIUS MAKOUTA KİMDİR?

25 Temmuz 1997 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Le Havre altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın transfer gözdesi ortaya çıktı! Gaius Makouta'ya yakın takip

Sırasıyla US Creteil-Lusitanos, Longford Town, Aris, Covilha, Braga, Beroe ve Boavista formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın transfer gözdesi ortaya çıktı! Gaius Makouta'ya yakın takip

25 yaşındaki Kongolu futbolcu, orta sahanın merkezinde forma giyiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın transfer gözdesi ortaya çıktı! Gaius Makouta'ya yakın takip

Yıldız isim, on numara ve ön libero mevkilerinde de oynayabiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın transfer gözdesi ortaya çıktı! Gaius Makouta'ya yakın takip

1.80 cm boyundaki orta saha, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın transfer gözdesi ortaya çıktı! Gaius Makouta'ya yakın takip

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro...

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