GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın transfer gözdesi ortaya çıktı! Gaius Makouta'ya yakın takip

Gelecek sezon Avrupa'yı da düşünerek orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray, aradığı oyuncuyu Portekiz'de buldu.
Gelecek sezon Avrupa'yı da düşünerek orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray, aradığı oyuncuyu Portekiz'de buldu.
Yeni Asır'da yer alan habere göre ülke basını, Galatasaray'ın Boavista forması giyen merkez orta saha oyuncusu Gaius Makouta'yı uzun bir süredir yakından takip ettiğini yazdı.
Haberde, bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Kongolu yıldızı teknik direktör Okan Buruk kadrosunda görmek istiyor.
Bu sezon Portekiz kulübüyle 29 maçta görev alan ve 2.232 dakika sahada kalan 25 yaşındaki oyuncu 4 asist kaydetti.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı formasını da terleten başarılı oyuncu, son olarak Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 1-0 kazandıkları Güney Sudan karşılaşmasında da forma giydi.
GAIUS MAKOUTA KİMDİR?
25 Temmuz 1997 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Le Havre altyapısında başladı.
Sırasıyla US Creteil-Lusitanos, Longford Town, Aris, Covilha, Braga, Beroe ve Boavista formaları giydi.
25 yaşındaki Kongolu futbolcu, orta sahanın merkezinde forma giyiyor.
Yıldız isim, on numara ve ön libero mevkilerinde de oynayabiliyor.
1.80 cm boyundaki orta saha, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro...