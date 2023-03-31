Galatasaray Bayern Münih'in genç yıldızı Yusuf Kabadayı'ya transfer teklifinde bulundu!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek.
Taraftarı önünde kazanmak isteyen Aslan derbiyi rahat izlemek istiyor.
Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da diğer yandan transfer çalışmaları sürüyor.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek.
Taraftarı önünde kazanmak isteyen Aslan derbiyi rahat izlemek istiyor.
Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da diğer yandan transfer çalışmaları sürüyor.
Yönetim gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcarken gündeme sürpriz bir isim geldi.
Almanya basını, Galatasaray'ın Bayern Münih forması giyen genç yeteneğine transfer teklifi yaptığını duyurdu.
Haberde, Galatasaray ve Lecce Yusuf Kabadayı'ya Ocak ayında imza attırmak için uğraştı.
Alman ekibi Yusuf Kabadayı'ya gelen teklifleri reddettiği ortaya çıktı.
Bayern Münih'in Yusuf'u kiralamaya sıcak baktığı ifade edildi.
19 yaşındaki genç forvetin 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Forvet oyuncusu U15 ve U16 Milli Takımımız'da forma giyen Yusuf Kabadayı ardından aldığı davet sonrası Almanya'nın U18 ve U19 takımlarında oynadı.
Genç golcünün Transfermarkt'a göre piyasa değeri 400 bin euro olarak gösteriliyor.