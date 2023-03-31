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Galatasaray Bayern Münih'in genç yıldızı Yusuf Kabadayı'ya transfer teklifinde bulundu!

Kadrosuna kattığı yıldız futbolcularla büyük ses getiren sarı kırmızılılar Icardi'nin bonservisini almak için yoğun mesai harcıyor. Gelecek sezon forvet hattında genişlik sağlamak isteyen Aslan, Bayern Münih'in genç yeteneğine transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 16:45
Galatasaray Bayern Münih'in genç yıldızı Yusuf Kabadayı'ya transfer teklifinde bulundu!

Alman ekibi Yusuf Kabadayı'ya gelen teklifleri reddettiği ortaya çıktı.

Galatasaray Bayern Münih'in genç yıldızı Yusuf Kabadayı'ya transfer teklifinde bulundu!

Bayern Münih'in Yusuf'u kiralamaya sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray Bayern Münih'in genç yıldızı Yusuf Kabadayı'ya transfer teklifinde bulundu!

19 yaşındaki genç forvetin 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray Bayern Münih'in genç yıldızı Yusuf Kabadayı'ya transfer teklifinde bulundu!

Oyuncu forvet ve kanat bölgesinde görev yapabiliyor.

Galatasaray Bayern Münih'in genç yıldızı Yusuf Kabadayı'ya transfer teklifinde bulundu!

Forvet oyuncusu U15 ve U16 Milli Takımımız'da forma giyen Yusuf Kabadayı ardından aldığı davet sonrası Almanya'nın U18 ve U19 takımlarında oynadı.

Galatasaray Bayern Münih'in genç yıldızı Yusuf Kabadayı'ya transfer teklifinde bulundu!

Genç golcünün Transfermarkt'a göre piyasa değeri 400 bin euro olarak gösteriliyor.

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