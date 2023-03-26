Haberler Galatasaray KARABAĞ GALTASARAY CANLI İZLE | Karabağ-G.Saray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS canlı izle

KARABAĞ GALTASARAY CANLI İZLE | Karabağ-G.Saray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS canlı izle

Milli arada kardeş ülke Azerbaycan'ın temsilcisi Karabağ ile kozlarını paylaşacak olan Galasaray, Icardi, Zaniolo, Mertens, Segiro Oliveira, Torreira gibi yıldız isimleriyle galibiyeti kovalayacak. Gelirinin tamamının depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacağı mücadeleyi FIFA hakemi Aliyar Ağayev yönetecek. Peki Karabağ-G.Saray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 16:47 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 16:54
KARABAĞ GALTASARAY CANLI İZLE | Karabağ-G.Saray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS canlı izle

Karabağ-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Sezon başında Okan Buruk'u kadronun başına getiren Galatasaray, 14 maçlık galibiyet serisi alarak ligde liderliğini sürdürüyor. Galatasaray, milli arada Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşacak. FIFA hakemi Aliyar Ağayev'in düdüğüyle başlayacak olan maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARABAĞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karabağ - Galatasaray maçı 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Maçın canlı yayın adresi:
https://haberglobal.com.tr/canli-yayin

DOSTLUK MAÇINDA 'VAR' KARARI

Tüm geliri, depremden etkilenen bölgelere bağışlanacak karşılaşma resmi bir maç olmamasına rağmen, mücadelede Video Yardımcı Hakem uygulaması kullanılacak. Hazırlık maçları ve özel maçlarda genellikle VAR kullanılmamasına rağmen, Azerbaycan Futbol Federasyonu tarafından maça VAR hakemleri atandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre karşılaşmada FIFA hakemi Aliyar Ağayev düdük çalacak. Akif Amirali ve Zeynal Zeynalov onun yardımcılıklarını yapacak. VAR hakemleri olarak ise Cavid Celilov ve Müslüm Aliyev görev yapacak.

DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZA DESTEK MAÇI!

Galatasaray resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasarayımızın, 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da Qarabağ FK ile Azerbaycan'da oynayacağı hazırlık karşılaşmasının tüm gelirleri depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır." ifadesi kullanıldı.

KADRO BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı takımın kadrosu da belli oldu. İşte karşılaşmada forma giyebilecek isimler:

"Leo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Abdülkerim Bardakcı, Beknaz Almazbekov, Arda Deniz Yavaş, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Juan Mata, Berkan Aksoy, Mauro Icardi."

"BU SAHADA KARDEŞLİK KAZANACAK"

Karabağ Futbol Kulübü Sözcüsü Gündüz Abbaszade, yaptığı açıklamada deprem felaketinin ilk anlarından itibaren Azerbaycan'ın Türkiye'nin yanında olduğunu, Karabağ Futbol Kulübü olarak da bu hususta katkı yapmak istediklerini söyledi. Türkiye'nin en iyi takımlarından biri ile Azerbaycan'ın en iyi takımlarından birinin geliri depremzedelere bağışlanmak üzere özel maç yapması düşüncesinin ortaya atıldığını ve bunun hayata geçirildiğini belirten Abbaszade, "Sadece bilet satışından elde edilen gelirler değil, reklam ve yayın gelirleri de depremzedelere bağışlanacak. Hepsini şeffaf biçimde açıklayacağız. Tüm gelirler, son kuruşuna kadar Türkiye'ye, deprem bölgesine gönderilecek." ifadelerini kullandı.

Abbaszade, hem Karabağ hem de Galatasaray'ın Azerbaycan'da çok sevildiğini vurgulayarak, "Karşılaşmaya yoğun ilgi var. 60 bin bilet satıldı. Bu sahada kardeşlik kazanacak. Teklifimize 'Evet' diyen Galatasaray'a da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ASpor CANLI YAYIN

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