Karabağ Galatasaray maçı CANLI

Galatasaray ile Karabağ, dostluk mücadelesinde Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşılaşıyor.

Geliri ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle depremzedelere aktarılacak olan maçta iki kardeş ülke bu anlamlı maçta yine el ele veriyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KARABAĞ - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ:

Karabağ FK: Ramazanov, Medvedec, Memmedov, Medina, Gerye, Qarayev, Romao, Andrade, Zubir, Diakabi, Cica,

Galatasaray: Okan, Dubois, Ross, Kaan, Emre, Oliveira, Berkan, Yunus, Zaniolo, Yusuf, Gomis

DOSTLUK MAÇINDA 'VAR' KARARI

Tüm geliri, depremden etkilenen bölgelere bağışlanacak karşılaşma resmi bir maç olmamasına rağmen, mücadelede Video Yardımcı Hakem uygulaması kullanılacak. Hazırlık maçları ve özel maçlarda genellikle VAR kullanılmamasına rağmen, Azerbaycan Futbol Federasyonu tarafından maça VAR hakemleri atandı.