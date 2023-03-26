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Galatasaray'a Bakü'de coşkulu karşılaşama!

Galatasaray, Depremzedeler yararına Karabağ ile yapacağı hazırlık maçı için geldiği Bakü'de coşkuyla karşılandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 09:58
Galatasaray'a Bakü'de coşkulu karşılaşama!

Depremzedeler yararına yapılacak maç için Azerbaycan'a gelen sarı-kırmızılı ekibi, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda karşılayanlar izdiham oluşturdu. Futbolseverler, sarı-kırmızılı oyuncularına sevgi gösterisinde bulundu. Özellikle teknik direktör Okan Buruk ile futbolcu Mauro Icardi'ye ilgi gösteren futbolseverler, futbolcularla fotoğraf çektirmek için birbirileriyle yarıştı.

Galatasaray ile Karabağ, yarın Bakü Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek.

60 binden fazla biletin satıldığı karşılaşmanın tüm geliri, Türkiye'deki depremzedelere gönderilecek.

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