Haberler Galatasaray Zaniolo'nun sözleşmesinde şaşırtan madde! Galatasaray'da kaldığı her sezon...

Zaniolo'nun sözleşmesinde şaşırtan madde! Galatasaray'da kaldığı her sezon...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, ara transfer döneminde ses getiren bir transfere imza attı. Sarı-kırmızılılar, Serie A ekibi Roma'da forma giyen Nicolo Zaniolo'yu 15 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı. İtalyan basını, yıldız futbolcunun sözleşmesindeki dikkat çeken maddeyi yazdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 13:39
Zaniolo'nun sözleşmesinde şaşırtan madde! Galatasaray'da kaldığı her sezon...

Spor Toto Süper Lig'de topladığı 60 puanla lider konumda bulunan Galatasaray, hareketli bir ara transfer dönemi geçirdi.

Zaniolo'nun sözleşmesinde şaşırtan madde! Galatasaray'da kaldığı her sezon...

İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde yaptığı üç takviyeyle adından söz ettiren Cimbom, dünya çapında yankı uyandıran bir transfere imza attı.

Zaniolo'nun sözleşmesinde şaşırtan madde! Galatasaray'da kaldığı her sezon...

Sezon başında Mertens, Icardi, Mata, Torreira ve Oliveira transferleriyle çok konuşulan Aslan, ara transfer döneminde de Roma forması giyen Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.

Zaniolo'nun sözleşmesinde şaşırtan madde! Galatasaray'da kaldığı her sezon...

Sarı-kırmızılılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Zaniolo'nun transfer şartlarını açıkladı.

Zaniolo'nun sözleşmesinde şaşırtan madde! Galatasaray'da kaldığı her sezon...

Galatasaray, Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon avro kesin transfer bedeli ödeneceğini duyurdu.

Zaniolo'nun sözleşmesinde şaşırtan madde! Galatasaray'da kaldığı her sezon...

Ayrıca futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.

Zaniolo'nun sözleşmesinde şaşırtan madde! Galatasaray'da kaldığı her sezon...

Bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin Euro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.

Zaniolo'nun sözleşmesinde şaşırtan madde! Galatasaray'da kaldığı her sezon...

Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Zaniolo'nun sözleşmesinde şaşırtan madde! Galatasaray'da kaldığı her sezon...

İtalyan yıldızın serbest kalma bedeli ise 35 milyon Euro olarak belirlendi.

Zaniolo'nun sözleşmesinde şaşırtan madde! Galatasaray'da kaldığı her sezon...

23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.

Zaniolo'nun sözleşmesinde şaşırtan madde! Galatasaray'da kaldığı her sezon...

Sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına Kasımpaşa karşısında çıkan Zaniolo, galibiyet golünü atarak takımına 3 puanı getirdi.

Zaniolo'nun sözleşmesinde şaşırtan madde! Galatasaray'da kaldığı her sezon...

Sabah Gazetesi, Zaniolo'nun ilk maçında ilk golünü atmasının ardından 1 milyon 500 bin Euro'luk özel maddenin aktifleştiği haberi yer almıştı.

Zaniolo'nun sözleşmesinde şaşırtan madde! Galatasaray'da kaldığı her sezon...

İtalyan basını da Zaniolo'nun sözleşmesi hakkında bir detay yayınladı.

Zaniolo'nun sözleşmesinde şaşırtan madde! Galatasaray'da kaldığı her sezon...

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan ve NTV'nin derlediği habere göre, Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'da kaldığı her sezon sonu serbest kalma bedeli azalacak.

Zaniolo'nun sözleşmesinde şaşırtan madde! Galatasaray'da kaldığı her sezon...

Nicolo Zaniolo, bu sezon Galatasaray formasıyla 2 maça çıktı.

Zaniolo'nun sözleşmesinde şaşırtan madde! Galatasaray'da kaldığı her sezon...

İtalyan futbolcu, 79 dakika süre alırken 1 gol attı.

Zaniolo'nun sözleşmesinde şaşırtan madde! Galatasaray'da kaldığı her sezon...

Sezona başladığı Roma ile 17 maçta forma giyen Zaniolo, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Zaniolo'nun sözleşmesinde şaşırtan madde! Galatasaray'da kaldığı her sezon...

Zaniolo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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