Zaniolo'nun sözleşmesinde şaşırtan madde! Galatasaray'da kaldığı her sezon...

Spor Toto Süper Lig'de topladığı 60 puanla lider konumda bulunan Galatasaray, hareketli bir ara transfer dönemi geçirdi.
Spor Toto Süper Lig'de topladığı 60 puanla lider konumda bulunan Galatasaray, hareketli bir ara transfer dönemi geçirdi.
İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde yaptığı üç takviyeyle adından söz ettiren Cimbom, dünya çapında yankı uyandıran bir transfere imza attı.
Sezon başında Mertens, Icardi, Mata, Torreira ve Oliveira transferleriyle çok konuşulan Aslan, ara transfer döneminde de Roma forması giyen Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Zaniolo'nun transfer şartlarını açıkladı.
Galatasaray, Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon avro kesin transfer bedeli ödeneceğini duyurdu.
Ayrıca futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.
Bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin Euro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.
Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
İtalyan yıldızın serbest kalma bedeli ise 35 milyon Euro olarak belirlendi.
23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.
Sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına Kasımpaşa karşısında çıkan Zaniolo, galibiyet golünü atarak takımına 3 puanı getirdi.
Sabah Gazetesi, Zaniolo'nun ilk maçında ilk golünü atmasının ardından 1 milyon 500 bin Euro'luk özel maddenin aktifleştiği haberi yer almıştı.
İtalyan basını da Zaniolo'nun sözleşmesi hakkında bir detay yayınladı.
La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan ve NTV'nin derlediği habere göre, Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'da kaldığı her sezon sonu serbest kalma bedeli azalacak.
Nicolo Zaniolo, bu sezon Galatasaray formasıyla 2 maça çıktı.
İtalyan futbolcu, 79 dakika süre alırken 1 gol attı.
Sezona başladığı Roma ile 17 maçta forma giyen Zaniolo, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Zaniolo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
1.90 boyundaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro.