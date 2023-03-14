Galatasaray depremzedeler yararına Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşacak

Galatasaray, milli maçlar dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilecek arada geliri depremzedelere bağışlanacak özel maçta Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak mücadele, 26 Mart Pazar günü TSİ 19.00'da oynanacak.
Karşılaşmanın tüm geliri, depremden etkilenen bölgelere bağışlanacak.
Galatasaray'ın karşılaşma ile ilgili açıklaması şu şekilde:
Galatasarayımızın, 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da Qarabağ FK ile Azerbaycan'da oynayacağı hazırlık karşılaşmasının tüm gelirleri depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır. pic.twitter.com/jeIOG2zE4l— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 14, 2023