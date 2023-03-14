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Galatasaray depremzedeler yararına Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşacak

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'e verilecek milli arada Azerbaycan ekibi Karabağ ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda bir hazırlık maçı yapacak. Karşılaşmanın bütün geliri depremzedelere bağışlanacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 13:47 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 13:48
Galatasaray depremzedeler yararına Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşacak

Galatasaray, milli maçlar dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilecek arada geliri depremzedelere bağışlanacak özel maçta Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak mücadele, 26 Mart Pazar günü TSİ 19.00'da oynanacak.

Karşılaşmanın tüm geliri, depremden etkilenen bölgelere bağışlanacak.

Galatasaray'ın karşılaşma ile ilgili açıklaması şu şekilde:

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