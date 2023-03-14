Galatasaray depremzedeler yararına Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşacak

Galatasaray, milli maçlar dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilecek arada geliri depremzedelere bağışlanacak özel maçta Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak mücadele, 26 Mart Pazar günü TSİ 19.00'da oynanacak.

Karşılaşmanın tüm geliri, depremden etkilenen bölgelere bağışlanacak.

Galatasaray'ın karşılaşma ile ilgili açıklaması şu şekilde: