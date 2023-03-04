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İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | GS maçı canlı şifresiz hangi kanalda? İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta?

Kahramanmaraş'ta meydanda gelen asrın felaketi depremlerin ardından bölgedeki yaraları sarmak adına Galatasaray ile İstanbulspor tüm gelirlerini bağışlamak üzere hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Icardi, Zaniolo, Torreira, Oliveira gibi isimlerin de sahada yer alacağı müsabaka merakla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, GS maçı canlı şifresiz hangi kanalda? İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 09:52 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 10:10
İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | GS maçı canlı şifresiz hangi kanalda? İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta?

İstanbulspor - Galatasaray maçını anlık takip etmek için tıklayın...

İstanbulspor ile Galatasaray depremzedeler için bir araya geliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 45 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan iki şiddetli depremde, milyonlarca vatandaş evsiz kaldı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen doğa olayının yaralarını sarabilmek adına futbol takımları da yardım maçları düzenlerken bu takımlar arasında İstanbulspor ile Galatasaray da yer aldı. İki takım, gelirinin tamamı depremzedelere bağışlanacak bir karşılaşma düzenlerken mücadelenin detayları araştırılıyor. Peki İstanbulspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki mücadele, 4 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın beIN SPORTS'tan canlı yayınlanması bekleniyor. Detaylar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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