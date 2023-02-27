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Sanches defteri kapandı

Renato Sanches'in Galatasaray'la anılmasının sırrı ortaya çıktı. Bu sezon 4 büyük sakatlık geçiren ve sahalara dönüş zamanı bilinmeyen Sanches, PSG'li yöneticiler tarafından Galatasaray'a önerildi. Ancak teknik direktör Okan Buruk tarafından kabul etmedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Sanches defteri kapandı
Renato Sanches'in Galatasaray'la anılmasının sırrı ortaya çıktı. Bu sezon 4 büyük sakatlık geçiren ve sahalara dönüş zamanı bilinmeyen Sanches, PSG'li yöneticiler tarafından Galatasaray'a önerildi. Ancak teknik direktör Okan Buruk tarafından kabul etmedi.
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