Sanches defteri kapandı

Renato Sanches'in Galatasaray'la anılmasının sırrı ortaya çıktı. Bu sezon 4 büyük sakatlık geçiren ve sahalara dönüş zamanı bilinmeyen Sanches, PSG'li yöneticiler tarafından Galatasaray'a önerildi. Ancak teknik direktör Okan Buruk tarafından kabul etmedi.
Renato Sanches'in Galatasaray'la anılmasının sırrı ortaya çıktı. Bu sezon 4 büyük sakatlık geçiren ve sahalara dönüş zamanı bilinmeyen Sanches, PSG'li yöneticiler tarafından Galatasaray'a önerildi. Ancak teknik direktör Okan Buruk tarafından kabul etmedi.