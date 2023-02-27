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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Talles Magno teklifi ortaya çıktı!

Son dakika spor haberi: Transferde genç oyuncuları gündeminde tutan Galatasaray, sürpriz bir ismin peşine düştü. Sarı-kırmızılılar, ABD'nin New York City takımında forma giyen Talles Magno ile yakından ilgileniyor. Genç oyuncunun kulübüyle temasa geçen Cimbom, teklifini yaptı. İşte o rakam...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 09:26
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Talles Magno teklifi ortaya çıktı!

Galatasaray'da gençlik operasyonu son sürat devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Talles Magno teklifi ortaya çıktı!

Birçok ismi takipte olan Aslan'ın listesine sürpriz bir isim eklendi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Talles Magno teklifi ortaya çıktı!

Sarı-kırmızılılar, ABD'nin New York takımında forma giyen Talles Magno için devreye girdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Talles Magno teklifi ortaya çıktı!

Galatasaray yönetimi, 20 yaşındaki futbolcu için teklifini yaptı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Talles Magno teklifi ortaya çıktı!

TALLES MANGO'YA 10 MİLYON DOLAR!
2002 doğumlu oyuncu için Magno için bonuslar ve bir sonraki satışın da dahil olduğu yaklaşık 10 milyon dolar'ı bulan bir teklif verdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Talles Magno teklifi ortaya çıktı!

Galatasaray yönetiminin ABD kulübünden cevap beklendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Talles Magno teklifi ortaya çıktı!

Sarı-kırmızılıların Magno transferindeki en büyük avantajının Türkiye'yi yakından tanıyan menajeri Carlos Leite olduğu da ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Talles Magno teklifi ortaya çıktı!

Her iki kanatta da forma giyebilen Talles Magno, santrfor bölgesinde de oynayabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Talles Magno teklifi ortaya çıktı!

Brezilyalı futbolcu, ülkesinin alt yaş milli takımında 6 karşılaşmada forma giydi ve 3 gol kaydetti.

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