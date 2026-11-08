Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi: Biz gerçekten kaliteli bir ekibiz!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK'yı 5-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde Fransız yıldız Matteo Guendouzi değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE GUENDOUZI'NİN O SÖZLERİ:

"Bence gayet iyi bir hafta geçirdiğimizi düşünüyorum. Zira bu hafta içerisinde iki güzel netice aldık ve dolayısıyla almış olduğumuz neticelerden ötürü de gayet mutluyuz. Almış olduğumuz bu iki güzel galibiyetle beraber aslında takım olarak iyi de bir reaksiyon göstermiş olduk. Tabii ki de bu galibiyetleri önümüzdeki haftalar için bir moral kaynağı olarak kullanıp çalışmaya devam edeceğiz.

Bu galibiyetlerin moraliyle çalışmamızı sürdüreceğiz. Çünkü millî aradan sonra da aynı performansı göstermemiz gerekiyor. Aslında oynamış olduğumuz maçlarda şunu görmüş olduk: Biz gerçekten kaliteli bir ekibiz, kaliteli bir gruba sahibiz. Dolayısıyla daha da ilerleyebilmek ve gelişebilmek adına kendi kalitemizi ortaya koymak ve millî aradan sonra da daha çok çalışmak niyetindeyiz."