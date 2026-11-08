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Anasayfa Fenerbahçe Dirk Kuyt Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Teknik ekip şekilleniyor

Dirk Kuyt Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Teknik ekip şekilleniyor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından Dirk Kuyt'ın geleceği merak konusu oldu. Liverpool galibiyetiyle gündeme gelen Hollandalı çalıştırıcıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Peki, Kuyt takımda kalacak mı? İşte son durum...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 19:08
Dirk Kuyt Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Teknik ekip şekilleniyor

Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliğinin ardından Dirk Kuyt'ın geleceğiyle ilgili beklenen gelişme yaşandı. İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası geçici olarak takımın başına geçen ve Liverpool karşısında alınan 3-2'lik galibiyette kulübede bulunan Hollandalı futbol adamının yeni dönemde görevine devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe getirilmesiyle birlikte teknik kadronun şekillenmesi de hız kazandı. Son gelen bilgilere göre Kuyt, yeni teknik yapılanmada yer almayacak.

DIRK KUYT FENERBAHÇE'DEN GİTTİ Mİ, DEVAM EDECEK Mİ?

A Spor'un haberine göre Dirk Kuyt, Emre Belözoğlu'nun oluşturacağı yeni teknik ekipte görev yapmayacak. Hollandalı çalıştırıcının Samandıra'daki yeni yapılanmanın dışında kalacağı belirtildi. Böylece Kuyt'ın Fenerbahçe A Takımı teknik heyetindeki görevinin devam etmeyeceği yönündeki beklenti güç kazandı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN KUYT AÇIKLAMASI

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki imza töreninde Dirk Kuyt'ın yeni teknik heyette bulunup bulunmayacağına ilişkin soruyu yanıtlamıştı. Deneyimli teknik adam, konuyla ilgili değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirterek kulübün gerekli açıklamayı yapacağını söylemişti.

Belözoğlu, teknik ekibinin 12-13 kişiden oluşacağını ve farklı alanlarda uzman isimlerin görev alacağını ifade etmişti. İspanyol bir teknik destekçinin de ekibinde bulunacağını açıklayan Belözoğlu, kadrosunu kulübün duyuracağını belirtmişti.

KUYT, İKİ MAÇTA FENERBAHÇE'NİN BAŞINDA YER ALDI

İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasının ardından Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de geçici olarak teknik sorumluluğu üstlenmişti. Hollandalı çalıştırıcı, bu süreçte Göztepe ve Liverpool karşılaşmalarında takımın başında sahaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, Kuyt yönetimindeki ilk karşılaşmada Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. İkinci maçta ise Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

LIVERPOOL GALİBİYETİ KUYT İÇİN AYRI BİR ANLAM TAŞIDI

Futbolculuk döneminde Liverpool forması da giyen Dirk Kuyt için İngiliz ekibine karşı alınan galibiyet ayrı bir önem taşıdı. Fenerbahçe'nin iki kez geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanması, Hollandalı çalıştırıcının sarı-lacivertli takımın başındaki son döneminin en dikkat çekici gelişmesi oldu.

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