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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Tek kelimeyle mükemmel!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK'yı 5-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 18:39 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 18:45
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Tek kelimeyle mükemmel!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Arca Çorum FK karşısında alınan 5-0'lık galibiyetin ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE BELÖZOĞLU'NUN O SÖZLERİ:

"Böylesine bir başlangıç, tek kelimeyle mükemmel.

Her maçın detaylandırmamız gereken şeyleri var. Değerlendirme yapacağız. Fenerbahçe'nin çok yüksek bir kalitesi var. Bunu söylemem lazım. Oyuncularımız belli bir organizasyona bağlı kaldığında çok güzel bir oyun ortaya koydular. Yüksek kaliteyle skoru yakaladık. Sonrasında oyunda organizasyonun düzelmesi gereken yerleri var hem defansif hem ofansif. Bunu düzeltmek adına çok çalışacağız. Oyuncular tebriği hak ediyor, kazanma arzuları çok yüksekti. Daha yüksek organizasyona ihtiyacımız var.

Taraftarımızın teveccühüne teşekkür ediyorum. Allah inşallah bizi mahcup etmez. Daha iyisini fazlasıyla yapabiliriz. Küçük bir eleştirim olacak bu maçla ilgili. Takımımın daha iyi olacağına inanıyorum.

Topa sahip olmak ve tekrarlı şekilde kurgulamak kolay değil. Topu kaptırdığınız yerdeki reaksiyonları belirlemek adına 2 gün çalıştık. Yüksek kalite var. Burası kalitenin ve tutkunun birleştiği yerdir. Bugün akıl da koyduk. Bazı yan topları vurdurduk, bu eksi. Gerçekçi oynamanız lazım, kazanmanız lazım. Konumlanmalar, pozisyonlanmalar üzerine çalışacağız. Daha iyi olabilir mi, olabilir. Daha fazla çalışacağız.

Oyuncuların en güçlü yönünü ortaya çıkarmak için çalışacağız. Liverpool ve bu maçta oyuncular açlar. İyi bir oyuncu grubumuz var. Birbirimizi yeni tanıyoruz. Kulübede onların bir yardımcısı var. Oyun gelişecek, inanıyoruz. Fenerbahçe'nin büyüklüğüne, oyuncuların kalitesine, bizim becerimize inanıyorum."

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