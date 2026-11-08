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Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de maç sonu Kojo Peprah Oppong: Bizler bir aile gibiyiz!

Fenerbahçe'de maç sonu Kojo Peprah Oppong: Bizler bir aile gibiyiz!

Fenerbahçe'nin Arca Çorum FK'yı 5-0'lık skorla mağlup ettiği mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde Kojo Peprah Oppong açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 19:48
Fenerbahçe'de maç sonu Kojo Peprah Oppong: Bizler bir aile gibiyiz!

Fenerbahçe'de Kojo Peprah Oppong, Arca Çorum FK karşısında alınan 5-0'lık galibiyet sonrası değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE OPPONG'UN O SÖZLERİ:

"Bizler bir aile gibiyiz. Birimiz olmadığında diğeri onun gösterdiği performansı göstermeye çalışıyor. Bir başka takım arkadaşım oynamadığında ben de görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Oynadığım süre aldığım her andan keyif almaya çalışıyorum.

Biz her zaman önde baskı uygulamaya çalışıyoruz, baskılı oynamaya çalışıyoruz. Blok olarak, hat olarak geride kalmak istemiyoruz ama tabii ki oyunun bazı bölümlerinde blok olarak geride olduğunuz anlar da olabiliyor. Hat olarak kolektif anlamda çıkabildiğimiz kadar ön tarafa çıkmaya çalışıyoruz. Topu kaptıktan sonra direkt bir şekilde atağa çıkmaya gayret ediyoruz.

Emre hocamız güçlü bir oyun planından bize bahsetti. İyi bir planımızın olduğunu zaten düşünüyoruz. Bizlere aktarmış olduğu bu planda bana göre saha içerisinde iyi işledi. Hocamızın aktardıklarını sahada uygulamaya çalıştık. Sonuç olarak netice böyle oldu."

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