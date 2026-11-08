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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'den milli takım açıklaması!

İrfan Can Kahveci'den milli takım açıklaması!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK'yı 5-0'lık skorla mağlup ederken karşılaşmaya 2 golle damga vuran isimlerden olan İrfan Can Kahveci dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Milli takıma davet edilmeyen İrfan'ın konuya ilişkin ifadeleri dikkat çekti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 18:50 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 19:11
İrfan Can Kahveci'den milli takım açıklaması!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK'yı 5-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran isimlerden birisi de kaydettiği 2 gol ile İrfan Can Kahveci oldu. Futbolcunun mücadele sonrası yaptığı açıklamalar dikkat çekti. İşte İrfan Can Kahveci'nin milli takıma davet edilmemesi üzerine hissettikleri ve Sergen Yalçın hakkındaki sözleri...

''SERGEN YALÇIN'A GÖNDERME YAPMADIM''

"Formda ve iyiyim. Davet gelmeyince üzüldüm, bu yalan değil ama gol sevincimde Sergen Hoca'yla ilgili hiçbir şey yapmadım. Hiçbir alakası yok. Sergen Hoca, sevdiğim ve saygı duyduğum bir isim. Birebir tanıdığım bir isim. Yanlış anlaşılmasın. Milli Takım, Sergen Hocamız ile ilk maçlarına çıkacak. İnşallah başarılı olurlar. Milli bayrak, o forma her şeyin üstündedir. İnşallah başarılar diliyorum, hem hoca ekibine hem oyuncu kardeşlerime."

"200. MAÇA MEMLEKETİMDE ÇIKTIM"

"Kendimi çok iyi hissediyorum. Sezon başından beri, yıllardan beri, 2-3 senedir kendime çok dikkat ediyorum. Çalışıyorum. Şanlı Fenerbahçe formasıyla 200. maça memleketimde çıktım. 2 gol attım. Mutluyum. Böyle devam edip, seriler yakalayıp inşallah şampiyon oluruz. Fenerbahçe'de çok kaliteli ayaklar var. Oyun içinde doğru pozisyon aldığında, doğru konumlandığında şut şansları geliyor. Bunun sonucunda daha az şut atarak 5 gol attık."

EMRE BELÖZOĞLU SÖZLERİ

"Emre Hoca bu kulübün dinamiklerini iyi bilen, kendini çok geliştirmiş bir hoca. Önceki hocalarımıza İsmail Hoca'ya ve Kuyt Hoca'ya teşekkür ederim, onların emekleri yok sayılamaz. Emre Hoca ile inşallah sezon sonu mutlu sona ulaşırız. Sonuçta takımın kazanması önemli, goller atılır zaten, önemli olan sonda mutlu olmamız."

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