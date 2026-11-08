Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda tek hedef bu maçtan 3 puan ile ayrılmak. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

İŞTE ITALIANO'NUN O SÖZLERİ:

Hepimiz bugün kazanmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Puan sıralamasına baktığımız zaman 3 puanın ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Umarız milli araya kazanarak daha sakin gireriz. Çünkü geçen sefer bunu başaramamıştık. Kazanmamız ve istekli olmamız lazım. Akşam umarım stadyumdan mutlu bir şekilde ayrılırız.