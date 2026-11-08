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Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano: Umarım stadyumdan...

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano: Umarım stadyumdan...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Kritik karşılaşma öncesi siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 20:41 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 20:45
Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano: Umarım stadyumdan...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda tek hedef bu maçtan 3 puan ile ayrılmak. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

İŞTE ITALIANO'NUN O SÖZLERİ:

Hepimiz bugün kazanmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Puan sıralamasına baktığımız zaman 3 puanın ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Umarız milli araya kazanarak daha sakin gireriz. Çünkü geçen sefer bunu başaramamıştık. Kazanmamız ve istekli olmamız lazım. Akşam umarım stadyumdan mutlu bir şekilde ayrılırız.

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