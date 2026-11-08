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Anasayfa Diğer Ligler Union Saint-Gilloise - Genk maçı nereden izlenir, saat kaçta?

Union Saint-Gilloise - Genk maçı nereden izlenir, saat kaçta?

Belçika Pro League'de Union Saint-Gilloise ile Genk karşı karşıya geliyor. Ligde farklı hedefleri bulunan iki takımın mücadelesinde ev sahibi ekibin yükselen formu dikkat çekiyor. Peki, Genk zorlu deplasmanda nasıl bir sonuç alacak, karşılaşma nereden izlenecek? İşte detaylar...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 18:36
Union Saint-Gilloise - Genk maçı nereden izlenir, saat kaçta?

Belçika Pro League'de heyecan sürerken Union Saint-Gilloise ile Genk önemli bir mücadelede kozlarını paylaşacak. Sezona etkili bir başlangıç yapan Union Saint-Gilloise, sahasında kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Genk ise güçlü rakibi karşısında deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle ev sahibi ekibin son haftalardaki performansı ve Genk'in golcü oyuncusu Rafiu Durosinmi'nin durumu merak ediliyor. Peki, Union Saint-Gilloise - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

UNION SAINT-GILLOISE - GENK MAÇI NE ZAMAN?

Belçika Pro League'in 11. haftasında Union Saint-Gilloise ile Genk, 8 Kasım 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadele Union Saint-Gilloise'ın sahası Stade Joseph Marien'de oynanacak.

UNION SAINT-GILLOISE - GENK MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Belçika yerel saatiyle 17.30'da başlayacak. Türkiye saatiyle mücadele 19.30'da oynanacak. Maçın hakemliğini Bram Van Driessche yapacak.

UNION SAINT-GILLOISE - GENK MAÇI HANGİ KANALDA?

Union Saint-Gilloise - Genk karşılaşmasının Türkiye'deki yayıncı kuruluşu için doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Uluslararası yayın listelerinde Belçika için DAZN Pro League 1, Bulgaristan için Nova Sport ve Fransa için Sport+ seçenekleri yer alıyor.

UNION SAINT-GILLOISE FORMDA GELİYOR

Union Saint-Gilloise, ligdeki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Soccernet'in maç öncesi değerlendirmesine göre Belçika temsilcisi, son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

GENK DEPLASMANDA SÜRPRİZ PEŞİNDE

Genk, rakibinin aksine son haftalarda istikrarlı sonuçlar almakta zorlanıyor. Belçika temsilcisi, son lig maçında Mechelen'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

UNION SAINT-GILLOISE - GENK MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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