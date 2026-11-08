Trendyol Süper Lig'de heyecan 11. haftasında Corendon Alanyaspor-Trabzonspor mücadelesi ile devam etti. Zirve yarışında puan kaybına tahammülü olmayan bordo-mavililer, zorlu Alanya deplasmanını 2-0'lık skorla kazanarak haftayı 3 puanla noktaladı. Karadeniz devinde galibiyeti getiren golleri dakika 17'de Wagner Pina ve dakika 34'te Muhammed Salah kaydetti.

Trabzonspor, bu sonuçla birlikte puanını 25'e yükseltirken puan cetvelinde 2. sıraya yükseldi. Bordo-mavili ekip ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı ise 3'e düştü.

LİGDE ÜST ÜSTE 6 GALİBİYET

Thomas Reis yönetiminde müthiş bir performans ortaya koyan Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmanın tamamından galip ayrıldı. Bordo-mavililer ligdeki son yenilgisini 12 Eylül günü TÜMOSAN Konyaspor karşısında (0-1) yaşamıştı.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trabzonspor, milli aranın ardından 3 puan ile puan cetvelinde son sırada bulunan Eyüpspor'a konuk olacak. Ligde 5 maçtır galibiyet alamayan Corendon Alanyaspor ise zorlu Kasımpaşa deplasmanında 3 puan arayacak.