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Alanya'da kazanan Trabzonspor!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Trabzonspor, mücadeleyi Wagner Pina ve Muhammed Salah'ın golleri ile 2-0 kazandı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 17:34 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 20:30
Alanya'da kazanan Trabzonspor!

Trendyol Süper Lig'de heyecan 11. haftasında Corendon Alanyaspor-Trabzonspor mücadelesi ile devam etti. Zirve yarışında puan kaybına tahammülü olmayan bordo-mavililer, zorlu Alanya deplasmanını 2-0'lık skorla kazanarak haftayı 3 puanla noktaladı. Karadeniz devinde galibiyeti getiren golleri dakika 17'de Wagner Pina ve dakika 34'te Muhammed Salah kaydetti.

Trabzonspor, bu sonuçla birlikte puanını 25'e yükseltirken puan cetvelinde 2. sıraya yükseldi. Bordo-mavili ekip ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı ise 3'e düştü.

LİGDE ÜST ÜSTE 6 GALİBİYET

Thomas Reis yönetiminde müthiş bir performans ortaya koyan Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmanın tamamından galip ayrıldı. Bordo-mavililer ligdeki son yenilgisini 12 Eylül günü TÜMOSAN Konyaspor karşısında (0-1) yaşamıştı.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trabzonspor, milli aranın ardından 3 puan ile puan cetvelinde son sırada bulunan Eyüpspor'a konuk olacak. Ligde 5 maçtır galibiyet alamayan Corendon Alanyaspor ise zorlu Kasımpaşa deplasmanında 3 puan arayacak.

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