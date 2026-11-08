Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri rakibini mağlup ederek milli araya moralli bir şekilde girmeyi hedefliyor. Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanacak olan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşması, 8 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ-G.BİRLİĞİ MAÇININ İLK 11'LERİ:

Beşiktaş: Nübel; Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan; Ndidi Salih; Orkun, İlhan, Trossard; Vlahovic

Gençlerbirliği: İrfan Can, Arda, Metehan, Thalisson, Hamza, Niasse, Franco, Oğulcan, Traore, Tiago, Mendes

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek.

BEŞİKTAŞ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasındaki Süper Lig mücadelesi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ SAHASINDA KAYIP YAŞAMADI

Bu sezon Süper Lig'de iç sahada etkili bir performans sergileyen Beşiktaş, oynadığı beş karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde Eyüpspor'u 1-0, Arca Çorum FK'yi 6-2, Erzurumspor FK'yi 3-0, Kocaelispor'u 2-1 ve İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Söz konusu beş karşılaşmada 14 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde yalnızca üç gol gördü. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, Gençlerbirliği'ni de mağlup ederek ligdeki iç saha serisini altı galibiyete çıkarmak istiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ ALANYASPOR GALİBİYETİYLE MORAL BULDU

Ligde istediği sonuçları almakta zorlanan Gençlerbirliği, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından Corendon Alanyaspor karşısında önemli bir galibiyete imza attı.

Başkent temsilcisi, sahasında oynadığı mücadeleyi 5-0 kazanarak yedi maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Bu sonuçla moral bulan kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş deplasmanında da puan veya puanlar almayı amaçlıyor. Geride kalan 10 haftada üç galibiyet, iki beraberlik ve beş mağlubiyet yaşayan Gençlerbirliği, 11 puanla haftaya başladı.

BEŞİKTAŞ SON İKİ MAÇINDA GALİBİYET ALAMADI

Beşiktaş, ligde Kasımpaşa deplasmanında 2-2 berabere kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e konuk oldu. İskoçya'da oynanan karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, son iki resmi maçında istediği sonuçları alamadı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, Gençlerbirliği karşısında kazanarak hem ligdeki puan kaybını telafi etmek hem de taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor.