Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o transferin peşinde!
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla sürerken ligin İstanbul devleri, o transferde karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ara transfer döneminde savunma hattına yapacağı takviyede yönünü Belçika'ya döndü. İşte 3 büyük kulübün de gündemine giren o Senegalli futbolcu...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 18:50
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için aynı futbolcuyu transfer listesine ekledi.
İstanbul'un üç büyük devinin stoper pozisyonu için karşı karşıya geldiği bu ismin Belçika'da forma giydiği öğrenildi.
Süper Lig devleri, Belçika Pro Lig'de sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan 21 yaşındaki Senegalli futbolcuyu gündemine aldı.
Ocak 2026'da Norveç temsilcisi Lyn'den Union SG'ye transfer olan Massire Sylla, gösterdiği istikrarlı performansla göz dolduruyor.
Belçika'ya ilk adım attığı dönemde 800 bin euro piyasa değerine sahip olan yetenekli oyuncu, kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı.
Gösterdiği üstün performansla değerine değer katan genç savunmacının güncel piyasa değeri şu an 5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Kulübüyle uzun vadeli bir anlaşması bulunan Massire Sylla'nın Belçika ekibi ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
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