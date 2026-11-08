CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Süper Lig Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o transferin peşinde!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o transferin peşinde!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla sürerken ligin İstanbul devleri, o transferde karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ara transfer döneminde savunma hattına yapacağı takviyede yönünü Belçika'ya döndü. İşte 3 büyük kulübün de gündemine giren o Senegalli futbolcu...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 18:50
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o transferin peşinde!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla sürerken, takımlar şimdiden ara transfer dönemi çalışmalarına hız verdi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o transferin peşinde!

Ligin iddialı ekipleri sezonu mutlu noktalamak ve kupayı müzesine götürmek için kıran kırana bir mücadele veriyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o transferin peşinde!

Bu hedef doğrultusunda kulüplerin transfer hamleleri İstanbul devlerini aynı noktada buluşturdu.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o transferin peşinde!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için aynı futbolcuyu transfer listesine ekledi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o transferin peşinde!

İstanbul'un üç büyük devinin stoper pozisyonu için karşı karşıya geldiği bu ismin Belçika'da forma giydiği öğrenildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o transferin peşinde!

Süper Lig devleri, Belçika Pro Lig'de sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan 21 yaşındaki Senegalli futbolcuyu gündemine aldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o transferin peşinde!

Ocak 2026'da Norveç temsilcisi Lyn'den Union SG'ye transfer olan Massire Sylla, gösterdiği istikrarlı performansla göz dolduruyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o transferin peşinde!

Belçika'ya ilk adım attığı dönemde 800 bin euro piyasa değerine sahip olan yetenekli oyuncu, kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o transferin peşinde!

Gösterdiği üstün performansla değerine değer katan genç savunmacının güncel piyasa değeri şu an 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o transferin peşinde!

Kulübüyle uzun vadeli bir anlaşması bulunan Massire Sylla'nın Belçika ekibi ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Emre Belözoğlu: Tek kelimeyle mükemmel!
Alanyaspor-Trabzonspor | CANLI
DİĞER
Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…
Takdire şayan kararlılık vurgusu! Türkiye-Irak arasında Terörsüz Bölge adımı: Başika-Zilikan detayı...
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İrfan Can'dan milli takım açıklaması!
F.Bahçe ve G.Saray'ın dev transfer kapışması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de teknik ekibinde son durum Fenerbahçe'de teknik ekibinde son durum 19:08
Guendouzi: Biz gerçekten kaliteli bir ekibiz! Guendouzi: Biz gerçekten kaliteli bir ekibiz! 19:07
İrfan Can'dan milli takım açıklaması! İrfan Can'dan milli takım açıklaması! 18:50
İstanbul devleri o transferin peşinde! İstanbul devleri o transferin peşinde! 18:50
Emre Belözoğlu: Tek kelimeyle mükemmel! Emre Belözoğlu: Tek kelimeyle mükemmel! 18:39
Union Saint-Gilloise - Genk maçı bilgileri Union Saint-Gilloise - Genk maçı bilgileri 18:36
Daha Eski
Villarreal - Getafe maçı detayları Villarreal - Getafe maçı detayları 18:26
Ümraniye sahasında Kayseri'yi yendi! Ümraniye sahasında Kayseri'yi yendi! 18:18
Thomas Reis: Zor geçtiğini biliyorum! Thomas Reis: Zor geçtiğini biliyorum! 18:16
Bolu'da kazanan Bodrum oldu! Bolu'da kazanan Bodrum oldu! 18:12
Lens-Marsilya maçı bilgileri Lens-Marsilya maçı bilgileri 17:37
Fiorentina-Juventus maçı bilgileri Fiorentina-Juventus maçı bilgileri 17:13