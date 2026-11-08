Matvey Kislyak açıkladı! Fenerbahçe, Galatasaray ve transfer...
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarındaki Matvey Kislyak, transfer iddiaları hakkında sessizliğini bozdu. 21 yaşındaki yetenekli orta saha, Aleksey Batrakov'un menajerinin o açıklamalarının ardından Rus basınına konuya ilişkin dikkat çeken ifadelerde bulundu. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 20:03
"BENİ KİMSE ARAMADI"
Hakkında çıkan transfer dedikodularını değerlendiren Matvey Kislyak, "Bilmiyorum. Beni kimse aramadı. Hiçbir şey bilmiyorum. Kış gelsin, belki bir şeyler olur. Şu an hiçbir şey bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Basın mensuplarının yönelttiği "Bu durum üzerinde baskı yaratıyor mu?" sorusuna genç oyuncu samimi bir yanıt verdi.
Söylentilerin kendisini etkilemediğini belirten başarılı orta saha, "Hayır. Açıkçası her transfer döneminde böyle söylentiler çıkıyor" dedi.
İDDİALAR BATRAKOV YÜZÜNDEN
Artan iddiaların sebebine de değinen Kislyak, "Şimdi Batrakov da sürekli gol atıyor, bu yüzden söylentiler daha da artıyor" açıklamasında bulundu.
NTV Spor'da yer alan habere göre durum karşısında oldukça rahat olduğunu vurgulayan 21 yaşındaki futbolcu, "Tamamen sakinim, bu ilk kez yaşanmıyor" diyerek konuya açıklık getirdi.
BATRAKOV'UN MENAJERİ NE DEMİŞTİ?
Daha önce süreci başlatan açıklamalarda bulunarak dikkatleri üzerine çeken Vladimir Kuzmichev, "Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin onunla ilgilendiğini biliyorum, bu doğru" şeklinde konuşmuştu.
PERFORMANSI
Bu sezon sergilediği performansla göz dolduran genç yıldız, CSKA Moskova formasıyla toplam 18 maça çıkıp 1445 dakika süre alarak 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı üretti.
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