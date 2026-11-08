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Anasayfa Süper Lig Matvey Kislyak açıkladı! Fenerbahçe, Galatasaray ve transfer...

Matvey Kislyak açıkladı! Fenerbahçe, Galatasaray ve transfer...

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarındaki Matvey Kislyak, transfer iddiaları hakkında sessizliğini bozdu. 21 yaşındaki yetenekli orta saha, Aleksey Batrakov'un menajerinin o açıklamalarının ardından Rus basınına konuya ilişkin dikkat çeken ifadelerde bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 20:03
Matvey Kislyak açıkladı! Fenerbahçe, Galatasaray ve transfer...

CSKA Moskova forması giyen 21 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Matvey Kislyak'ın adı, bir süredir Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyor.

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Matvey Kislyak açıkladı! Fenerbahçe, Galatasaray ve transfer...

Transfer iddialarını alevlendiren süreç, Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev'in iki ezeli rakibin oyuncuyla ilgilendiğini açıklamasıyla birlikte iyice harlandı.

Matvey Kislyak açıkladı! Fenerbahçe, Galatasaray ve transfer...

Menajerin yaptığı bu çıkış sonrası Rus basınından RB Sport, gündemdeki iddiaları doğrudan genç futbolcuya sordu.

Matvey Kislyak açıkladı! Fenerbahçe, Galatasaray ve transfer...

"BENİ KİMSE ARAMADI"

Hakkında çıkan transfer dedikodularını değerlendiren Matvey Kislyak, "Bilmiyorum. Beni kimse aramadı. Hiçbir şey bilmiyorum. Kış gelsin, belki bir şeyler olur. Şu an hiçbir şey bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Matvey Kislyak açıkladı! Fenerbahçe, Galatasaray ve transfer...

Basın mensuplarının yönelttiği "Bu durum üzerinde baskı yaratıyor mu?" sorusuna genç oyuncu samimi bir yanıt verdi.

Matvey Kislyak açıkladı! Fenerbahçe, Galatasaray ve transfer...

Söylentilerin kendisini etkilemediğini belirten başarılı orta saha, "Hayır. Açıkçası her transfer döneminde böyle söylentiler çıkıyor" dedi.

Matvey Kislyak açıkladı! Fenerbahçe, Galatasaray ve transfer...

İDDİALAR BATRAKOV YÜZÜNDEN

Artan iddiaların sebebine de değinen Kislyak, "Şimdi Batrakov da sürekli gol atıyor, bu yüzden söylentiler daha da artıyor" açıklamasında bulundu.

Matvey Kislyak açıkladı! Fenerbahçe, Galatasaray ve transfer...

NTV Spor'da yer alan habere göre durum karşısında oldukça rahat olduğunu vurgulayan 21 yaşındaki futbolcu, "Tamamen sakinim, bu ilk kez yaşanmıyor" diyerek konuya açıklık getirdi.

Matvey Kislyak açıkladı! Fenerbahçe, Galatasaray ve transfer...

BATRAKOV'UN MENAJERİ NE DEMİŞTİ?

Daha önce süreci başlatan açıklamalarda bulunarak dikkatleri üzerine çeken Vladimir Kuzmichev, "Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin onunla ilgilendiğini biliyorum, bu doğru" şeklinde konuşmuştu.

Matvey Kislyak açıkladı! Fenerbahçe, Galatasaray ve transfer...

PERFORMANSI

Bu sezon sergilediği performansla göz dolduran genç yıldız, CSKA Moskova formasıyla toplam 18 maça çıkıp 1445 dakika süre alarak 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı üretti.

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