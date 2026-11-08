"BENİ KİMSE ARAMADI" Hakkında çıkan transfer dedikodularını değerlendiren Matvey Kislyak, "Bilmiyorum. Beni kimse aramadı. Hiçbir şey bilmiyorum. Kış gelsin, belki bir şeyler olur. Şu an hiçbir şey bilmiyorum" ifadelerini kullandı.