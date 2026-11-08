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Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de Ederson'dan dikkat çeken açıklama! 'Benim tek bir amacım var'

Fenerbahçe'de Ederson'dan dikkat çeken açıklama! "Benim tek bir amacım var"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK'yı 5-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde kaleci Ederson açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 19:51
Fenerbahçe'de Ederson'dan dikkat çeken açıklama! "Benim tek bir amacım var"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK'yı 5-0'lık skorla mağlup ederken kaleci Ederson alınan galibiyet ve kişişel performansı hakkında konuştu.

İŞTE EDERSON'UN O SÖZLERİ:

"Performansım istediğim düzeyde değildi, dolayısıyla bu durum benim için çok kolay olmadı. Ama ben her zaman sakin kaldım. Güçlü bir mentale sahibim kariyerimde geçmişte de zaman zaman düşüşler veya zorluklar yaşamıştım ama bunların üstesinden gelmek benim için zor olmadı.

Benim tek bir amacım var. O da takımıma yardım etmek. Takım arkadaşlarıma maçlarda ve antrenmanlarda yardım etmek."

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